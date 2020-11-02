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01:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

Подсчитаны убытки Германии от второго карантина

Повторное введение жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса обойдется экономике Германии в €19,3 млрд. Сильнее всего от нового карантина пострадают промышленность, общепит и гостиничный бизнес, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные берлинского Института экономических исследований (DIW).

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Источник: РИА "Новости"

Согласно расчетам специалистов, ресторанный и гостиничный бизнес потеряют из-за ограничений порядка €5,8 млрд, что составляет 55% их квартального дохода. Также значительные убытки понесет промышленность Германии — в связи с карантином она недосчитается примерно €5,2 млрд.

Потери сферы культуры, развлечений и спорта оцениваются в €2,1 млрд, в то время как розничной торговле принятые властями меры обойдутся в €1,3 млрд. Оставшиеся €4,9 млрд приходятся на поставщиков корпоративных услуг, логистические компании и операторов кинотеатров.

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Исследователи ожидают, что последствия от нового карантина окажутся не столь плачевными, как это было во время первой волны. По их оценке, к концу 2020 года число безработных в стране вырастет приблизительно на 100 000 человек, в то время как из-за весенних ограничений работу потеряли около 630 000 немцев.

«Мы предполагаем, что ВВП сможет значительно вырасти в 2021 году. Но это произойдет только в том случае, если вторую волну коронавируса удастся остановить в ближайшее время», — отметил глава DIW Марсель Фратцшер.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантина 28 октября. Со 2 ноября в стране закроются рестораны, бары, кинотеатры, салоны красоты, казино и публичные дома. С ограничениями продолжат работу магазины, а отелям разрешили принимать в качестве гостей только командированных.

Ограничения будут действовать как минимум до декабря. При этом власти Германии пообещали компенсировать малому бизнесу большую часть не полученных за ноябрь доходов.

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