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23:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии разработан тест, определяющий Covid-19 за секунды

Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: PA MEDIA

Дыхательный тест, разработанный в Уэльсе, может определить COVID-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.

Результаты испытаний нового теста, проведенных в Шотландии и Германии, опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Его разработчик компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование.

«Перспективы, я думаю, очень вдохновляют, — сказал основатель и глава компании Санти Домингес. — То, что он мгновенный, позволит применять его в самых разных ситуациях, а не только в больницах».

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«Его потенциал видится в авиации, в общем на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат», — говорит он.

Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

Однако после начала глобальной пандемии COVID-19 фирма решила сконцентрировать свои усилия на диагностике коронавируса.

У нас есть наработки в этой сфере, в том числе — опыт применения таких приборов. Когда появился коронавирус, он заставил нас переключиться на это направление.
Санти Домингес

Проведено два испытания тестов на основе этой технологии — на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда.

Источник: GETTY IMAGES

Исследователи пытались понять, может ли такой прибор отличить COVID-19 от другой инфекции.

Прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, которые дают ключ к пониманию типа респираторного заболевания.

Tесты смогли выявить сигнатуру COVID-19 в этих элементах, которая была позже подтверждена другими, инвазивными способами тестирования.

Тесты оказались способными выявить COVID-19 в 80% случаев, отличив коронавирус от других проблем, например, астмы или бактериальной пневмонии.
Источник: EPA
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В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, позволяющие с большой вероятностью определять тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.

«Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала», — говорят ученые.

Особенно важно быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы.

Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным, оно было проведено примерно на 100 пациентах.

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