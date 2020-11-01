В Британии разработан тест, определяющий Covid-19 за секунды
Первые испытания нового теста на коронавирус подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.
«Его потенциал видится в авиации, в общем на транспорте, в работе с мигрантами. Образец дыхания можно взять быстро, это не инвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат», — говорит он.
Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.
Однако после начала глобальной пандемии COVID-19 фирма решила сконцентрировать свои усилия на диагностике коронавируса.
У нас есть наработки в этой сфере, в том числе — опыт применения таких приборов. Когда появился коронавирус, он заставил нас переключиться на это направление.
Санти Домингес
Проведено два испытания тестов на основе этой технологии — на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда.
В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, позволяющие с большой вероятностью определять тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.
«Если эти тесты докажут свою надежность, они открывают возможность быстрого диагностирования COVID-19 в поликлиниках или в отделениях неотложной помощи, что значительно облегчит работу медперсонала», — говорят ученые.
Особенно важно быстро определять COVID-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы.
Ученые чрезвычайно вдохновлены новой разработкой, однако пока ее тестирование не было достаточно масштабным, оно было проведено примерно на 100 пациентах.
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