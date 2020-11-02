05:16 (мск), источник: РИА Новости
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сокращенная рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным рабочим днем.
Согласно постановлению, подписанному
Выходные в Новый год — 2021, согласно этому постановлению, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21−23), марте (6−8), мае (1−3, 8−10) и июне (12−14).