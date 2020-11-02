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05:16 (мск), источник: РИА Новости

Четырехдневная рабочая неделя началась в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сокращенная рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Источник: РИА Новости

В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным рабочим днем.

Тридцать первое декабря в 2020 году пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать этот день выходным.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году.

Выходные в Новый год — 2021, согласно этому постановлению, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21−23), марте (6−8), мае (1−3, 8−10) и июне (12−14).

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