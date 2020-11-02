От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России

Великая сибирская река стала лидером антирейтинга в 2018-м, обогнав Волгу по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В Оби — почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9–10 раз. А кислорода местами в реке недостаточно: всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимо — 4 миллиграмма на литр). В 2017-м Обь потеряла питьевое значение, чем обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись современными очистными сооружениями.