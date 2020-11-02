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05:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: принц Уильям переболел коронавирусом в апреле

ТАСС, 2 ноября. Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию. Об этом в воскресенье сообщил таблоид The Sun.

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Источник: AP 2020

По данным его источников, принц Уильям принял такое решение, так как «не хотел никого волновать».

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25 марта канцелярия наследника британского престола принца Чарльза сообщила, что его результат теста на коронавирус показал положительный результат. 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о заражении коронавирусом.

31 октября Великобритания стала девятой страной в мире, преодолевшей отметку в 1 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России, Франции, Испании, Аргентины и Колумбии.

В общей сложности в стране отмечено 46 717 смертей среди заразившихся, что является самым высоким показателем в Европе.

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