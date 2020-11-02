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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноуден решил получить российское гражданство

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден решил получить двойное российско-американское гражданство. Об этом он на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — написал Сноуден.

Он отметил, что при этом они с женой останутся американцами, воспитывая сына в соответствии с ценностями Америки, которую они любят, в том числе за свободу высказывать свое мнение. Сноуден добавил, что с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться в США, чтобы вся его семья воссоединилась. «Наше самое большое желание — чтобы где бы ни жил наш сын, он чувствовал себя как дома», — заключил Эдвард Сноуден.

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Ранее в октябре адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его клиент получил бессрочный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. При этом юрист заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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