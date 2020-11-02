Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
75VIP-вирус
11:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Куда можно полететь без справки о сдаче ПЦР?

Как сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), сейчас российским авиакомпаниям официально разрешено летать в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, ОАЭ, Египет, Южную Корею, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Израиль, Японию, на Кубу и Мальдивы.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

В большинстве этих государств у путешественников требуют результаты теста на коронавирус на английском или государственном языке.

Результаты тестов не нужны для поездок в Турцию, Белоруссию, Киргизию, Абхазию и Сербию. Результаты ПЦР не нужны и при въезде в Великобританию, но зато там обязателен 14-дневный карантин.

С 26 октября по прибытии в Казахстан гости предъявляют справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, полученные не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Авиакомпании этой страны не должны допускать на борт самолета пассажиров без соответствующих справок. У всех туристов, приезжающих на Мальдивские острова, требуют справку на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за 96 часов до прилета. Требование не распространяется на младенцев до 1 года.

Для въезда в Дубай, торговый и финансовый центр ОАЭ, российским туристам необходимо предъявить справку на английском или арабском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 96 часов до вылета. В аэропорту пассажир должен пройти повторное тестирование на коронавирус. При въезде в эмират Шарджа нужна медицинская страховка международного образца и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до приезда. В аэропорту по прибытии будет бесплатно сделан еще один тест. Иностранцам, приезжающим в эмират Рас-эль-Хайма, предложат бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 при пребывании от 1 ночи и до 31 декабря. Результаты тестов можно будет получить в течение 12 — 24 часов, — рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). На Кубе по прибытию туристам проведут в аэропорту бесплатное ПЦР-тестирование, результаты которого выдадут в течение 24 часов.

Новость
Туроператоры отказались продавать путевки на курорты Египта

В Японию могут приехать иностранцы только с деловыми целями или правом долгосрочного проживания в стране. Им необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки. В аэропорту придется пройти проверку на коронавирус, а затем соблюдать карантин в течение 14 дней.

Для поездки в страны СНГ достаточно иметь тест ПЦР на русском языке, в остальные государства — лучше на английском. Для въезда в Танзанию необходимо иметь тест ПЦР не ранее чем за 72 часа до прилета и на английском языке.

«Все вернувшиеся из-за границы россияне сдают тесты на коронавирус. В Шереметьево процедура стоит 1,7 тысячи рублей, в Домодедово — 2,5 тысячи рублей. Результат нужно загрузить на портал госуслуг в течение 3 дней. Иначе наложат штраф от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью другого человека — 150−300 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Так примитивно дурят народ»: кто из звезд отказывается носить маски
Отсудила квартиру у своей дочери. Звезды и их скандалы с наследством
В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Рубль резко упал к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Ученые рассчитали реальную смертность от COVID-19
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
ЦБ сообщил о резком росте краж денег с банковских счетов
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Hi-Tech
Куда спрятать танки. Необычный способ попал на фото Бронетехнику маскируют под строительные краны и горы мусора
Кино
22-летняя дочь Умы Турман снимется в фильме вместе с отцом Майя и Итан Хоук сыграют отца и дочь
Новости партнеров
Германия разочаровалась в Навальном
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1603
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 572
Хочу денег (( 553
Тоже с советом.Дети от первых браков. 534
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь