Куда можно полететь без справки о сдаче ПЦР?

В большинстве этих государств у путешественников требуют результаты теста на коронавирус на английском или государственном языке.
Результаты тестов не нужны для поездок в Турцию, Белоруссию, Киргизию, Абхазию и Сербию. Результаты ПЦР не нужны и при въезде в Великобританию, но зато там обязателен 14-дневный карантин.
С 26 октября по прибытии в Казахстан гости предъявляют справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, полученные не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Авиакомпании этой страны не должны допускать на борт самолета пассажиров без соответствующих справок. У всех туристов, приезжающих на Мальдивские острова, требуют справку на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за 96 часов до прилета. Требование не распространяется на младенцев до 1 года.
Для въезда в Дубай, торговый и финансовый центр ОАЭ, российским туристам необходимо предъявить справку на английском или арабском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 96 часов до вылета. В аэропорту пассажир должен пройти повторное тестирование на коронавирус. При въезде в эмират Шарджа нужна медицинская страховка международного образца и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до приезда. В аэропорту по прибытии будет бесплатно сделан еще один тест. Иностранцам, приезжающим в эмират Рас-эль-Хайма, предложат бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 при пребывании от 1 ночи и до 31 декабря. Результаты тестов можно будет получить в течение 12 — 24 часов, — рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). На Кубе по прибытию туристам проведут в аэропорту бесплатное ПЦР-тестирование, результаты которого выдадут в течение 24 часов.
В Японию могут приехать иностранцы только с деловыми целями или правом долгосрочного проживания в стране. Им необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки. В аэропорту придется пройти проверку на коронавирус, а затем соблюдать карантин в течение 14 дней.
Для поездки в страны СНГ достаточно иметь тест ПЦР на русском языке, в остальные государства — лучше на английском. Для въезда в Танзанию необходимо иметь тест ПЦР не ранее чем за 72 часа до прилета и на английском языке.
«Все вернувшиеся из-за границы россияне сдают тесты на коронавирус. В Шереметьево процедура стоит 1,7 тысячи рублей, в Домодедово — 2,5 тысячи рублей. Результат нужно загрузить на портал госуслуг в течение 3 дней. Иначе наложат штраф от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью другого человека — 150−300 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).