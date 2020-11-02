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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия выйдет на пик заболеваемости коронавирусом в ноябре, в ближайшее время, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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Источник: РИА Новости

Он отметил, что, чтобы говорить о пике заболеваемости или плато, надо оценивать тенденцию за несколько дней, в последнее время есть «небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато».

Однако, по его словам, нельзя сказать, выход на плато ожидается «сегодня или завтра» и «что с завтрашнего дня заболеваемость начнет падать».

«Есть предсказания, что пика мы достигнем в декабре, но думаю, что раньше мы выйдем, скорее всего, на пик, я думаю, что в ближайшее время уже и выйдем, в ноябре», — сказал Альтштейн РИА Новости.

Рост числа заболевших коронавирусом в России будет продолжаться, пик по заболеваемости — предположительно 20−22 тысячи заразившихся в сутки — ожидается в стране не раньше, чем через месяц, в Москве — примерно через неделю, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Он отметил, что сейчас очень важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маски, не снимая их с носа.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 257, до 1 655 038.

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