В России абитуриенты смогут подать документы для поступления во все вузы дистанционно

«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису “Поступление в вуз онлайн”, а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135», — говорится в сообщении.
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 вуза РФ. Этой возможностью воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.
«Сейчас идет разработка нового функционала сервиса, с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — привели в пресс-службе слова замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука.
Как отметил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба, в настоящее время вся необходимая для этого цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.