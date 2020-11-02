Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 ноябряПетр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
12:55 (мск), источник: ТАСС

В России абитуриенты смогут подать документы для поступления во все вузы дистанционно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Абитуриенты в России смогут в скором времени дистанционно подать документы для поступления во все государственные вузы, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки.

Источник: РИА "Новости"

«Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису “Поступление в вуз онлайн”, а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135», — говорится в сообщении.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 вуза РФ. Этой возможностью воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.

«Сейчас идет разработка нового функционала сервиса, с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — привели в пресс-службе слова замглавы Минобрнауки РФ Андрея Омельчука.

Как отметил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводит пресс-служба, в настоящее время вся необходимая для этого цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на пик заболеваемости
Рубль резко упал к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
От Колымы до Терека. 10 самых грязных рек России (фото)
Большой открытый урок прошел в рамках форума «ПроеКТОриЯ»
Четырехдневная рабочая неделя началась в России
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Hi-Tech
В «российских» Apple Watch появится долгожданная возможность Эта функция была отключена два года
Кино
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix На антирейтинг проектов платформы журналистов вдохновили «Ребекка» и «Эмили в Париже»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5-летняя дочка Екатерины Климовой рассмешила сеть (фото) У малышки выпал первый зуб
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Какую пользу приносит сон с медом в носках - эффект через неделю
Если делать это упражнение каждый день, то вы не заразитесь Covid-19
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь