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12:58 (мск), источник: ТАСС

Большой открытый урок прошел в рамках Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ»

Москва, 2 ноября. Тридцатого октября в Ярославле состоялся финал 8-го ежегодного форума «ПроеКТОриЯ» (6+). Впервые мероприятие проходило в цифровом формате. На связи были 54 команды — шесть в студии в Ярославле и 48 удаленно. Всего, участие в форуме приняло 26 городов. Все ребята в течение недели работали с экспертами в рамках цифровой образовательной программы форума.

Источник: Интернет-портал «ПроеКТОриЯ»

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который пожелал им успехов в учебе, а также отметил, что форум обязательно поможет понять школьникам, в какой сфере они хотят реализовать свои знания и таланты.

По словам организаторов, новый формат мероприятия пришелся по душе школьникам и их педагогам. «В этом году принять участие в форуме мог любой желающий. Все мероприятия были доступны онлайн, и смотреть их можно было в любое время и в любом удобном месте. Для нас это было интересным нововведением, но уже сейчас мы можем сказать, что оно стало удачным. В общей сложности лекции, прямые эфиры и другие активности форума “ПроеКТОриЯ” набрали в соц.сетях более 8 млн просмотров», — отметили в пресс-службе проекта.

Программа Открытого Урока 2020 строилась вокруг 6 отраслей, которые приняли основные вызовы из-за борьбы с вирусом — медицина, фармацевтика, энергетика, образование, культура и IT-сфера. Участники форума под руководством специалистов ведущих российских предприятий решали профильные кейсы — разрабатывали профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, проектировали системы бесперебойной подачи электроэнергии на медицинские объекты, решали, как с помощью современных технологий обеспечить медицинской помощью жителей отдаленных уголков страны, думали, как вернуть зрителей в театры, музеи и концертные залы. Ну и конечно, выясняли, с чем пришлось столкнуться в профессиях и как перестроилась каждая из отраслей.

Также особое внимание в программе форума уделялось 12 особым качествам, так называемым hero skills (героические навыки), благодаря которым люди в трудных ситуациях совершают настоящие чудеса. Это стрессоустойчивость, гибкость, готовность к неопределенности, ответственность, организованность, выдержка, выносливость, самоотдача, гуманизм, командность, креативность, новаторство, быстрота принятия решений, оптимизм, готовность к риску, критическое мышление. Каждая из команд школьников определяла для себя те «героические» навыки, которые помогали им решать поставленные задачи. В течение всего урока в студии присутствовали представители каждой из шести отраслей, выступали перед школьниками, оценивали проделанную работу и делились своим опытом.

За успешное решение задач, трудолюбие и креативность школьники получили подарки от своих наставников — путевки в оздоровительные лагеря, стажировки в вузах и сертификаты на целевое обучение в отраслевых университетах. А юные онлайн-зрители на протяжении всего эфира принимали участие в викторине. Победители получат призы от партнера форума — компании Mail.ru Group — умную колонку Капсула с голосовым помощником Марусей, которая поможет ребятам и в учебе, и в отдыхе: включит полезные подкасты, книги из школьной программы или музыку.

К программе цифрового форума мог присоединиться любой желающий на портале «ПроеКТОриЯ», а также в группе проекта ВКонтакте.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года по распоряжению президента РФ. Участниками форума являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

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