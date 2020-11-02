Ученые нашли паука, который считался вымершим на протяжении 27 лет

Сотрудник организации по охране дикой природы Великобритании Марк Уэйт в конце октября сделал уникальное открытие. На полигоне Министерства обороны в Суррее он обнаружил огромных пауков-лисиц: несколько самцов, одну самку и небольшое количество неполовозрелых особей.
Уникальным эту находку делает тот факт, что в последний раз пауков-лисиц ученые встречали еще в 1993 году, после этого вид признали вымершим.
Несмотря на это, Марк Уэйт решил провести собственное исследование и в течение двух лет искал пауков с помощью аэрофотоснимков, показывающих песчаные участки, подходящие для паучьей охоты. На одном из таких участков ему и повезло, пишет The Guardian.
Комментируя находку Уэйт, президент Британского арахнологического общества Ник Бейкер отметил, что обнаружение паука-лисицы является «самым захватывающим событием, произошедшим в дикой природе за долгое время».
Большой паук-лисица был открыт в Великобритании около 120 лет назад. Он всегда считался редким и за все годы попадался на глаза специалистам всего несколько раз. Паук-лисица считается одним из самых крупных и самых быстрых пауков, которые охотятся на сородичей, впрыскивая в их тело особый яд, разжижающий внутренности. Этот охотник ведет ночной образ жизни, но не считается опасным для человека.