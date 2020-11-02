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17:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Нужна отдельная ванная»: что делать домочадцам пациентов с COVID-19

Половина домочадцев пациентов с COVID-19 тоже заражается болезнью, выяснили американские ученые. Это происходит из-за контактов в предсимптомный период и плохой вентиляции в доме. Исследователи рекомендуют при подозрении на болезнь всем членам семьи не только ограничить контакты с пациентом, но и носить маски и тщательно проветривать помещение.

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Источник: РИА "Новости"

Домочадцы пациентов с коронавирусом в половине случаев заражаются и сами, выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Подробности они изложили в отчете на сайте Центров.

Исследователи наблюдали за 101 семьей в разных штатах с апреля 2020 года. Наблюдение начиналось, когда в семье появлялся пациент с COVID-19. На протяжении двух недель после этого он сам и члены семьи заполняли дневники симптомов и брали у себя мазки из носа и образцы слюны. Контактных с пациентом членов семьи оказалось 191.

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Как оказалось, 53% участников исследования, в одной квартире или доме с которыми жил пациент с COVID-19, в течение недели заражались сами. Из них 75% заразились в течение пяти дней и менее.

Если нулевой пациент был старше 18 лет, то вторичная инфекция наблюдалась в 57% случаев, если младше — в 43%. Однако в исследовании принимало участие слишком мало детей, чтобы считать эти показатели корректными, предупреждают исследователи.

«Лица, подозревающие, что у них может быть COVID-19, должны изолироваться, оставаться дома и использовать отдельную спальню и ванную комнату, если это возможно», — отмечают авторы исследования. Также они подчеркивают, что изолироваться стоит сразу же, как только появились подозрения, что человек может быть болен — не надо дожидаться результатов тестов.

В ходе исследования большинство больных заявили, что они провели много часов (четыре или более) вместе в одной комнате с людьми, с которыми они жили, за день до того, как почувствовали себя плохо. Этот предсимптоматический период — как раз то время, когда, как считается, пациенты наиболее заразны.

«Именно потому, что вирус распространяется в это время, болезнь настолько заразна, — отметил ранее исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. — Вот почему он распространяется по миру без ограничений».

Еще один фактор, работающий против людей, живущих в одном доме с больными COVID-19 — воздушные потоки. Коронавирус быстро распространяется между людьми, которые находятся близко друг к другу в плохо вентилируемых помещениях, поэтому логично, что люди будут заражаться от тех, с кем они живут и спят рядом, дышат одним воздухом и едят из одной посуды каждый день.

40% пациентов спали в одной комнате с другим человеком из семьи, прежде чем узнали о своей болезни.

Однако, как отметили авторы исследования, есть вероятность, что некоторые из участников могли заразиться каким-то другим образом.

«В этом исследовании, которое включает систематическое и ежедневное наблюдение, передача SARS-CoV-2 среди членов домохозяйств была обычным явлением, а уровни вторичного инфицирования были выше, чем сообщалось ранее, — пишут ученые. — Передача вируса происходила независимо от того, был ли нулевой пациент взрослым или ребенком».

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Другой важный вывод исследования заключался в том, что менее половины домочадцев с подтвержденными инфекциями сообщали о симптомах в момент первого обнаружения инфекции — таковых набралось лишь 40%. Многие не сообщали о симптомах даже в течение семи дней после подтверждения болезни. Это подчеркивает возможность передачи вируса даже при отсутствии симптомов и показывает, что передача может происходить чаще, чем показывали исследования в других странах.

Авторы исследования предлагают, чтобы и больной, и все его домочадцы начинали носить маски, как только им покажется, что они могли заразиться, «особенно в общих помещениях, где соответствующее дистанцирование невозможно», — подчеркивают они.

Также можно открывать окна, если снаружи не слишком холодно, или использовать вентиляторы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и избавиться от вирусных частиц.

Тем, кто живет с больным, исследователи советуют держаться подальше от здоровых людей и провести несколько недель на карантине. Как и первый заболевший в доме, остальные домочадцы могут не подозревать о заражении и распространять инфекцию, поясняют они.

Анна Салькова

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