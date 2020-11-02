15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский бизнесмен придумал, как делать алмазы из воздуха (видео)
Они практически не будут отличаться от обычных
Британский миллионер и защитник окружающей среды Дейл Винс создал уникальный стартап, который будет синтезировать экологически чистые бриллианты из парниковых газов, «добытых» из воздуха. Кроме того, в технологии будет использована солнечная энергия, энергия ветра и дождевая вода, что позволит сделать весь процесс создания бриллианта экологически чистым и кардинально противоположным тому, что существует сейчас.
В основе создания «этических» алмазов лежит химический процесс, при котором «алмазная» подложка и углекислый газ помещаются в специальную камеру и нагреваются до 800 градусов по Цельсию. Углеродные элементы, связываясь с основой, и создают алмаз, идентичный тому, что за миллиарды лет формировался под землей.
К примеру, чтобы добыть алмаз весом всего в один карат (0,2 грамма), нужно потратить около 3890 литров воды, а сам процесс приведет к более 108 кг выбросов углекислого газа в атмосферу.
По словам Винса, с помощью новой экологичной технологии его компания сможет производить около 200 каратов в месяц. При этом не загрязняя окружающую среду, а, наоборот, немного ее очищая.
Екатерина Гура