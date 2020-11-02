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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский бизнесмен придумал, как делать алмазы из воздуха (видео)

Они практически не будут отличаться от обычных

Британский миллионер и защитник окружающей среды Дейл Винс создал уникальный стартап, который будет синтезировать экологически чистые бриллианты из парниковых газов, «добытых» из воздуха. Кроме того, в технологии будет использована солнечная энергия, энергия ветра и дождевая вода, что позволит сделать весь процесс создания бриллианта экологически чистым и кардинально противоположным тому, что существует сейчас.

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В основе создания «этических» алмазов лежит химический процесс, при котором «алмазная» подложка и углекислый газ помещаются в специальную камеру и нагреваются до 800 градусов по Цельсию. Углеродные элементы, связываясь с основой, и создают алмаз, идентичный тому, что за миллиарды лет формировался под землей.

К примеру, чтобы добыть алмаз весом всего в один карат (0,2 грамма), нужно потратить около 3890 литров воды, а сам процесс приведет к более 108 кг выбросов углекислого газа в атмосферу.

По словам Винса, с помощью новой экологичной технологии его компания сможет производить около 200 каратов в месяц. При этом не загрязняя окружающую среду, а, наоборот, немного ее очищая.

Екатерина Гура

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