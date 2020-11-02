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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Серая цапля попала в фотоловушку Болоньского заповедника

Птица наслаждалась солнечным днем

Сотрудники природного заповедника «Болоньский», расположенного в Хабаровском крае, опубликовали видео, снятое фотоловушкой.

Там в объектив скрытой камеры попала серая цапля, которая наслаждалась теплым солнечным днем и чистила перья.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии сотрудники заповедника уточнили, что серую цаплю часто путают с дальневосточным аистом и журавлем, и предложили зрителям написать, чем отличаются эти птицы.

Екатерина Гура

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