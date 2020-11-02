15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Серая цапля попала в фотоловушку Болоньского заповедника
Птица наслаждалась солнечным днем
Сотрудники природного заповедника «Болоньский», расположенного в Хабаровском крае, опубликовали видео, снятое фотоловушкой.
Там в объектив скрытой камеры попала серая цапля, которая наслаждалась теплым солнечным днем и чистила перья.
В комментарии сотрудники заповедника уточнили, что серую цаплю часто путают с дальневосточным аистом и журавлем, и предложили зрителям написать, чем отличаются эти птицы.
Екатерина Гура