Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США.
«Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что все сходится», — сказал Тотолян.
Он отметил, что сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением.
«У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются “клетки памяти” и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — отметил Тотолян.