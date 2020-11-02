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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

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Источник: РИА Новости

Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США.

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«Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что все сходится», — сказал Тотолян.

Он отметил, что сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением.

«У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются “клетки памяти” и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — отметил Тотолян.

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