Треть россиян рассказали о планах иметь двоих детей

Еще 24% процента опрошенных, исходя из своих нынешних условия жизни, заявили, что хотели бы иметь одного ребенка. Иметь троих детей хотели бы 10% респондентов, а 4% не думали об этом.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян. В нем приняли участие женщины в возрасте 18−45 лет и мужчины от 18 до 50 лет. Охват составил не менее 80 регионов, 500 городов и 100 сел, пишет ТАСС.
Среди респондентов, которые еще не имеют детей, 46% заявили, что в ближайшие три года не планируют заводить детей, а 49% — планируют.
Основной причиной нежелания заводить детей в ближайшее время 39% опрошенных назвали материальные трудности. Также среди главных причин фигурировали жилищные трудности и отсутствие супругов или партнеров, об этом завили 30% и 29% участников исследования соответственно.
При этом почти 80% из них слышали о материнском капитале. Чуть более половины не желающих заводить детей в последующие три года оказались осведомлены о предоставляемом оплачиваемом отпуске по уходу на ребенком в течение полутора лет. О единовременном пособии слышала половина из них.
В том, что эти государственные меры поддержки могут повлиять на планы по деторождению, уверены 39% заявивших об отсутствии планов заводить ребенка в ближайшее время.
Более половины из них высказались за то, что решение о рождении ребенка должно приниматься индивидуально.
На принятие такого решения теми, у кого еще нет детей, по мнению 29% опрошенных этой категории, может сподвигнуть материнский капитал, еще 28% назвали освобождение от налогов для впервые вступавших в брак, а 22% могут задуматься о рождении ребенка из-за снижения налогов при вступлении в брак и при рождении каждого ребенка. Выделение ведомственного жилья от предприятий посчитали поводом для принятия такого решения 15%.
В качестве мер, которые стоило был включить в перечень стимулирующих рождаемость, 21% опрошенных назвали бесплатное жилье или улучшение жилищных условий. За увеличение пособий по уходу за ребенком выступили 18%, а за улучшение благосостояния населения — 14%.
26 октября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что за последние пять лет рождаемость в России снизилась почти на 24%.