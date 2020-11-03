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04:13 (мск), источник: Daily Storm

Профсоюз пилотов: «Аэрофлот» урезает зарплаты летному составу, чтобы не потерять господдержку

Ранее сотрудники авиакомпании рассказали о скором уменьшении оплаты труда почти в три раза.

Источник: Reuters

В «Аэрофлоте» происходит массовое увольнение членов летного экипажа через сокращение зарплаты пилотам. Об этом рассказал Daily Storm президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Он отметил, что в российских компаниях данная практика встречается повсеместно.

Компании используют ее, чтобы не допустить сокращений со стороны работодателей и продолжать получать государственную поддержку.

«Массовое увольнение сейчас и происходит, но не в виде сокращения. Чтобы получать государственную поддержку, авиакомпании важно не допустить процедуры увольнения работника по инициативе работодателя, — заявил в беседе с Daily Storm Игорь Дельдюжов. — И работодатели хотят избавиться от лишних работников, но не проводят сокращение, которое является дорогостоящим удовольствием. Потому работодатели пытаются действовать по-другому — уволить работника по его инициативе. Как, например, через процедуру уменьшения зарплаты».

Президент ШПЛС добавил, что провоцирование пилотов к самостоятельному увольнению часто встречается в практике руководства авиакомпаний.
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Пилоты, по словам Дельдюжова, в случае недовольства новой зарплатой и ухода из «Аэрофлота» могут перейти в другие авиакомпании или уйти в бизнес.

«Некоторые летчики не готовы к сокращению зарплаты, но им есть куда пойти. Это какие-то договоренности с другими авиакомпаниями или бизнес. Может, пилот —индивидуальный предприниматель», — подчеркнул он.

Вице-президент Профсоюза летного состава России Альфред Малиновский отметил, что пилоты «Аэрофлота», хорошо владеющие английским языком, могут пробовать устроиться в западные или азиатские компании, в которых будет дефицит. При этом авиакомпании нельзя допускать «утечки» сотрудников, так как впоследствии придется искать еще больше высококвалифицированных пилотов.

Пилот — продукция скоропортящаяся. Тут и возраст, и болячки, которыми сопровождается летная работа, потому часто происходит утечка. Там, где эта утечка будет больше, чем объем работ, — там будут требоваться пилоты. Причем пилоты хорошей квалификации.
Альфред Малиновский
вице-президент Профсоюза летного состава России

Он отметил, что в России гражданской авиации в целом уделяется мало внимания, в большей степени средства вкладываются в развитие нефте- и газопроводов, а также армии и полиции.

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Ранее сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что с 1 января 2021 года почти в три раза сократятся зарплаты членам летных экипажей. Пилот авиакомпании Андрей Литвинов объяснил, что сокращение связано с тяжелым финансовым положением из-за пандемии коронавируса. Еще один сотрудник перевозчика подчеркнул, что урезание средств коснется как вторых пилотов, так и командиров самолетов, однако уходить из «Аэрофлота» он не собирается.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов тогда подчеркнул, что приказ о сокращении зарплаты подписали еще 27 октября. В документе указано, что изменения вносятся в связи с оптимизацией заработной платы.

В августе гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев допустил возможность банкротства российских авиаперевозчиков осенью 2020 года. По его словам, до кризиса в отрасли, вызванного пандемией COVID-19, на рынке наблюдалось избыточное предложение, и после двукратного снижения пассажиропотока компании вынуждены бороться всеми способами за клиентов, в том числе снижая цены на перелеты.

Виктория Розова

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