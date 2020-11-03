04:13 (мск), источник: Daily Storm
Профсоюз пилотов: «Аэрофлот» урезает зарплаты летному составу, чтобы не потерять господдержку
Ранее сотрудники авиакомпании рассказали о скором уменьшении оплаты труда почти в три раза.
В «Аэрофлоте» происходит массовое увольнение членов летного экипажа через сокращение зарплаты пилотам. Об этом рассказал Daily Storm президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Он отметил, что в российских компаниях данная практика встречается повсеместно.
Компании используют ее, чтобы не допустить сокращений со стороны работодателей и продолжать получать государственную поддержку.
«Массовое увольнение сейчас и происходит, но не в виде сокращения. Чтобы получать государственную поддержку, авиакомпании важно не допустить процедуры увольнения работника по инициативе работодателя, — заявил в беседе с Daily Storm Игорь Дельдюжов. — И работодатели хотят избавиться от лишних работников, но не проводят сокращение, которое является дорогостоящим удовольствием. Потому работодатели пытаются действовать
Пилоты, по словам Дельдюжова, в случае недовольства новой зарплатой и ухода из «Аэрофлота» могут перейти в другие авиакомпании или уйти в бизнес.
«Некоторые летчики не готовы к сокращению зарплаты, но им есть куда пойти. Это
Пилот — продукция скоропортящаяся. Тут и возраст, и болячки, которыми сопровождается летная работа, потому часто происходит утечка. Там, где эта утечка будет больше, чем объем работ, — там будут требоваться пилоты. Причем пилоты хорошей квалификации.
Он отметил, что в России гражданской авиации в целом уделяется мало внимания, в большей степени средства вкладываются в развитие нефте- и газопроводов, а также армии и полиции.
Ранее сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что с 1 января 2021 года почти в три раза сократятся зарплаты членам летных экипажей. Пилот авиакомпании Андрей Литвинов объяснил, что сокращение связано с тяжелым финансовым положением
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов тогда подчеркнул, что приказ о сокращении зарплаты подписали еще 27 октября. В документе указано, что изменения вносятся в связи с оптимизацией заработной платы.
В августе гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев допустил возможность банкротства российских авиаперевозчиков осенью 2020 года. По его словам, до кризиса в отрасли, вызванного пандемией COVID-19, на рынке наблюдалось избыточное предложение, и после двукратного снижения пассажиропотока компании вынуждены бороться всеми способами за клиентов, в том числе снижая цены на перелеты.
Виктория Розова