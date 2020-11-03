Что может себе позволить король Таиланда и почему его за это не любят

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн дал в воскресенье вечером первое интервью за 40 лет — в нем он прокомментировал протесты в Бангкоке, направленные против монархии, и намекнул на возможный компромисс, передает РИА «Новости».
Однако на деле сложно назвать это интервью: король Рама X всего лишь ответил на два вопроса корреспондента британского Четвертого канала Джонатана Миллера во время традиционного мероприятия в Большом королевском дворце и храме Изумрудного Будды. Поинтересоваться у Махи Вачиралонгкорна, как он относится к студенческим протестам, британскому журналисту удалось, когда вечером 1 ноября король отправился в храм, чтобы провести церемонию переодевания статуи Будды (это происходит три раза в год).
Поначалу король ответил на вопрос Джонатана Миллера: «Без комментариев». Позже, однако, он добавил: «Мы все равно их любим». Вслед за этим журналист поинтересовался, возможно ли, чтобы в Таиланде был достигнут компромисс между сторонниками монархии и ее противниками, и Маха Вачиралонгкорн сообщил, что «Таиланд — это страна компромиссов». Далее с корреспондентом Четвертого канала побеседовала уже более развернуто одна из дочерей монарха принцесса Сириваннавари. «Мы любим тайский народ, что бы ни происходило. И эта страна — мирная. Я люблю ее. Я по-настоящему счастлива, ведь это — настоящая любовь, и вы можете сами это видеть, так?» — сказала принцесса и показала на толпу подданных монарха, пришедших его поприветствовать.
Маха Вачиралонгкорн, однако, сталкивается с жесткой критикой внутри государства, несмотря на закон о диффамации, lèse majesté, официально принятый еще в годы правления его отца Пхумипона Адульядета в 1956 году — оскорбление короля он приравнял к покушению на национальную безопасность, и получить за подобные действия можно от трех до пятнадцати лет лишения свободы.
Продолжающиеся несколько месяцев протесты, в которых, в основном, участвует тайская молодежь, показывают, что от монархии ждут реформ.
С начала пандемии Маха Вачиралонгкорн практически отстранился от того, как Таиланд переживает связанный с коронавирусом кризис. «Король действительно постоянно проводит время в Германии и приезжает только на какие-то отдельные случаи, — объясняет “Газете.Ru” Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения ВШЭ и эксперт клуба “Валдай”. — Например, по поводу годовщины смерти своего отца или отмечать буддийские праздники. Получается, что король, то есть высшее должностное лицо, живет в другой стране и никак не вмешивается в дела, при этом в Таиланде есть очень много проблем».
По словам эксперта, из-за того, что критиковать короля нельзя, а проблемы накапливаются, в обществе начали требовать реформирования монархии.
По сути дела, нас призывают к жестким изменениям монархии и превращения ее в конституционную, то есть оставить короля, как в Японии, где он является символом государства, но не высшим должностным лицом.
Пока же Маха Вачиралонгкорн, король Рама X, остается высшим должностным лицом — определяет правительство Таиланда и изменение законов, утверждает бюджет, отвечает за международные отношения.
«Если король выступает со своей законодательной инициативой, то парламент обязан безоговорочно принять ее. Король имеет право наложения вето на те или иные законы и, по сути дела, является единоличным правителем. Проблема в том, что многие приказы и распоряжения короля не публикуются — о них могут узнать только по прошествии определенного времени и только те СМИ, которые подвластны королю», — продолжает Алексей Маслов. Он добавляет, что протестующие, помимо прочего, хотят знать, занимается ли в Германии король вопросами управления государством — в частности, подписывает ли королевские указы, особенно ежегодный акт о расходах, то есть бюджет, который только он и может утвердить.
Полномочия короля безграничны и никак не регулируются — однако в последние годы королевская власть себя дискредитировала, считает эксперт, поэтому его законодательные инициативы общество не поддерживает.
В 2017 году в Таиланде были приняты поправки к конституции в разделе «Монархия», сообщало РИА «Новости». Одним из нововведений стало предоставление королю возможности править, находясь в другой стране и не назначая при этом регента. Кроме того, по информации западных СМИ — в частности, издания Vox — король добился того, чтобы единолично распоряжаться своим состоянием в $43 млрд, которым раньше заведовало Бюро королевских владений и которое оно могло теоретически пускать на нужды народа.
Маха Вачиралонгкорн сейчас в Германии — еще в марте немецкое издания Bild сообщило, что король Таиланда живет в Баварии в своем имении на озере Штарнбергер-Зе стоимостью $12 млн. Для своей многочисленной свиты, в том числе двадцати фавориток, он снял отель Grand Hotel Sonnenbichl на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен: несмотря на то, что из-за пандемии COVID-19 все гостиницы в Германии были закрыты, королю Таиланда разрешили поселить там свое окружение. Уже тогда среди подданных короля прокатилась волна возмущения. Один из представителей тайской оппозиции, проживающий за пределами страны, запустил в Twitter хэштег, который переводится с тайского как #Зачемнамкороль, и только за сутки он был использован 1,2 млн раз.
При этом недоумение своим поведением король Таиланда вызывал и до пандемии — например, когда в июле 2019-го назначил официальным консортом, то есть, по сути, любовницей, Сининат Вонгватчирапхакди, служившую в охране главы государства, через два месяца после неожиданной женитьбы на королеве Сутхиде.
«То, что сделал король в конце июля, неприемлемо, — говорила в 2019-м “Газете.Ru” старший преподаватель кафедры филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии ИСАА Ксения Борисова. — По сути, он вывел то, что все знают, но не афишируют, в публичное пространство». В октябре 2019-го Маха Вачиралонгкорн разжаловал свою фаворитку «за проявленное отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих при королевском дворе и неповиновение», но в сентябре этого года вновь вернул ей благосклонность и увез с собой в Германию.
Слава плейбоя за нынешним королем Таиланда закрепилась задолго до его восшествия на престол. Сейчас он официально состоит в четвертом браке: впервые он женился в 1977 году в возрасте 25 лет на своей кузине Соамсавали Китиякаре, однако де-факто расстался с ней уже в 1980-м. После этого он жил с актрисой Ювадхидой Полпрасет — брак заключили лишь в 1994 году, но расторгли уже в 1996-м. Следующей женой принца стала простая служащая Срирасми Акхарапхонгприча, которая была младше него на 19 лет: брак продержался с 2001 года до 2014-го. В 2019 году 67-летний король вступил в брак с 40-летней Сутхидой, бывшей бортпроводницей и его телохранительницей.
Отдельно критиковали Маху Вачиралонгкорна за его внешний вид — в 2017 году в соцсетях появилось видео, на котором король, которому было тогда 64 года, разгуливает по торговому центру Мюнхена в обнажающем живот кроп-топе в компании женщины. Кроме того, общественность осуждала его татуировки, которые, впрочем, считаются ненастоящими. Не могут королю Таиланда забыть и его любовь к пуделю по имени Фуфу, который сопровождал его на многих королевских мероприятиях. В 2009 году в сети появилось видео, на котором третья жена принца, принцесса Срирасми, кормит пуделя, будучи одетой только в стринги. Через несколько месяцев посол США в Таиланде Ральф Л. Бойс имел честь познакомиться с псом на приеме в честь принца, на котором собака была в вечернем костюме — вскоре после этого дипломатический представитель рапортовал, что пудель получил звание главного маршала авиации (это известно из документов, опубликованных WikiLeaks).
Анна Виноградова, Алиса Ардовская
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