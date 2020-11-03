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01:27 (мск), источник: Известия

Одним мазком: тест на COVID-19 правдивее на восьмой день после заражения

В это время ниже всего вероятность получить ложноотрицательный результат.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Известия

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав более тысячи ПЦР-тестирований. С учетом особенностей поведения вируса в организме эти выводы закономерны и логичны, говорят российские эксперты.

В первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ, а через неделю-две иммунная система уже убивает SARS-Cov-2, и проверка дает ложноотрицательные результаты.

День X

Сегодня для определения того, болен человек COVID-19 или нет, используют тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Точность этого метода диагностики не абсолютная. В России сбой дают 30% тестов на COVID-19, говорили в Минздраве. В итоге люди с ложноотрицательными результатами не соблюдают режим самоизоляции и заражают других.

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Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США) решили оценить, как меняется точность тестов в зависимости от количества дней с момента заражения COVID-19. Исследователи проанализировали семь статей с четкими данными по промежуткам времени между заражением, появлением симптомов и тестированием. После исключения недостоверных данных в исследование вошло 1,3 тыс. тестовых образцов пациентов, которые были больны COVID-19.

В первые три дня почти все тесты у носителей SARS-Cov-2 были отрицательными. На четвертый день уже треть зараженных получили положительный результат анализа. На пятый день обычно появляются первые симптомы COVID-19 — и тут уже почти две трети тестов показали правду. Еще через трое суток лишь пятая часть результатов была ложной, а далее вероятность правдивости теста начала падать.

Через три недели после начала заражения две трети проверок дали отрицательный результат.

«Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты», — сообщили авторы исследования.

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Конечно, далеко не все больные точно знают, когда подхватили вирус, зато назвать момент первых признаков недомогания может почти каждый.

Такой вывод позволит сэкономить сами тесты: можно делать проверку один раз, но тогда, когда точность результата наиболее высока. Впрочем, сами авторы подчеркивают, что вероятность получить ложный ответ есть в любой день. Например, у некоторых людей за счет индивидуальных особенностей почему-то снижена вероятность выделения SARS-Cov-2. Поэтому при признаках заболевания лучше все-таки оставаться на самоизоляции.

«Если клиническое подозрение велико, не следует исключать наличие инфекции только на основе результатов теста. Стоит тщательно изучить клиническую и эпидемиологическую ситуацию», — добавили ученые.

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Итоги исследования вполне логичны, считают опрошенные «Известиями» эксперты из России.

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— После проникновения в клетку вирусу требуется время, чтобы захватить ее и начать производить новые вирусные частицы, — пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Альберт Ризванов. — Новые вирусы, в свою очередь, начинают заражать другие клетки, запуская лавинообразный процесс инфицирования. Он похож на лесной пожар, разгорающийся от одной искры. Это свойственно не только коронавирусам, но и всем другим вирусам. То, что ПЦР-тесты не могут детектировать заболевание в первые дни после инфицирования (когда еще нет симптомов), связано с недостаточным количеством вируса для анализа.

Патоген обычно сначала размножается в ротоглотке, а потом спускается в легкие, поражая их, добавил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Поэтому на более поздних сроках обнаружить его в ротоглотке, откуда берется мазок, сложнее.

Дальнейшее снижение достоверности теста также объясняется особенностями поведения вируса.

— Через неделю-две после инфицирования, когда заболевание пойдет на спад, а иммунная система начнет справляться с болезнью, вероятность обнаружить вирус посредством тестирования также значительно снижается, — сообщил доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев. — Чувствительность метода просто не позволяет регистрировать отдельные вирусные частицы.

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Да, пациент также может выделять вирусные частицы, но гораздо реже и в небольшом количестве. Чисто теоретически он способен заражать других людей, но тест это не покажет. Высокая результативность тестов через три дня после появления симптомов характерна для многих вирусов, и приведенная статистика только подтверждает правило.

Также отечественные ученые поддержали авторов работы в том, что не стоит целиком и полностью доверять тесту. Инфекционный процесс — по определению стохастический, то есть довольно случайный, подчеркнул заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Развитие болезни зависит от огромного количества факторов, и все учесть невозможно.

Если пациент в тяжелом состоянии, намного более достоверный метод диагностики — это компьютерная томография (КТ). Она позволит выявить специфичные для COVID-19 поражения легких. Это важно для определения стратегии лечения. ПЦР-тесты больше подходят для людей, состояние которых не вызывает беспокойства.

Ольга Коленцова

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