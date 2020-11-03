01:27 (мск), источник: Известия
Одним мазком: тест на COVID-19 правдивее на восьмой день после заражения
В это время ниже всего вероятность получить ложноотрицательный результат.
Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав более тысячи
Сегодня для определения того, болен человек COVID-19 или нет, используют тесты на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Точность этого метода диагностики не абсолютная. В России сбой дают 30% тестов на COVID-19, говорили в Минздраве. В итоге люди с ложноотрицательными результатами не соблюдают режим самоизоляции и заражают других.
Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США) решили оценить, как меняется точность тестов в зависимости от количества дней с момента заражения COVID-19. Исследователи проанализировали семь статей с четкими данными по промежуткам времени между заражением, появлением симптомов и тестированием. После исключения недостоверных данных в исследование вошло 1,3 тыс. тестовых образцов пациентов, которые были больны COVID-19.
В первые три дня почти все тесты у носителей SARS-Cov-2 были отрицательными. На четвертый день уже треть зараженных получили положительный результат анализа. На пятый день обычно появляются первые симптомы COVID-19 — и тут уже почти две трети тестов показали правду. Еще через трое суток лишь пятая часть результатов была ложной, а далее вероятность правдивости теста начала падать.
«Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты», — сообщили авторы исследования.
Конечно, далеко не все больные точно знают, когда подхватили вирус, зато назвать момент первых признаков недомогания может почти каждый.
Такой вывод позволит сэкономить сами тесты: можно делать проверку один раз, но тогда, когда точность результата наиболее высока. Впрочем, сами авторы подчеркивают, что вероятность получить ложный ответ есть в любой день. Например, у некоторых людей за счет индивидуальных особенностей
«Если клиническое подозрение велико, не следует исключать наличие инфекции только на основе результатов теста. Стоит тщательно изучить клиническую и эпидемиологическую ситуацию», — добавили ученые.
Итоги исследования вполне логичны, считают опрошенные «Известиями» эксперты из России.
— После проникновения в клетку вирусу требуется время, чтобы захватить ее и начать производить новые вирусные частицы, — пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Альберт Ризванов. — Новые вирусы, в свою очередь, начинают заражать другие клетки, запуская лавинообразный процесс инфицирования. Он похож на лесной пожар, разгорающийся от одной искры. Это свойственно не только коронавирусам, но и всем другим вирусам. То, что
Патоген обычно сначала размножается в ротоглотке, а потом спускается в легкие, поражая их, добавил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Поэтому на более поздних сроках обнаружить его в ротоглотке, откуда берется мазок, сложнее.
— Через
Да, пациент также может выделять вирусные частицы, но гораздо реже и в небольшом количестве. Чисто теоретически он способен заражать других людей, но тест это не покажет. Высокая результативность тестов через три дня после появления симптомов характерна для многих вирусов, и приведенная статистика только подтверждает правило.
Также отечественные ученые поддержали авторов работы в том, что не стоит целиком и полностью доверять тесту. Инфекционный процесс — по определению стохастический, то есть довольно случайный, подчеркнул заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного
Если пациент в тяжелом состоянии, намного более достоверный метод диагностики — это компьютерная томография (КТ). Она позволит выявить специфичные для COVID-19 поражения легких. Это важно для определения стратегии лечения.
Ольга Коленцова