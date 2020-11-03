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05:55 (мск), источник: ТАСС

Россияне назвали главные символы страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/ — Принадлежность к народу, любовь к родине, герб и флаг являются для россиян главными символами принадлежности к своей стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Дню народного единства и имеющегося в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«Согласно данным опроса, главными символами России для наших сограждан является сам народ (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). По 5% россиян назвали в ряде символов России мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего президента Путина», — говорится в исследовании.

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Среди книг, объединяющих жителей нашей страны, лидирует «Война и мир» Льва Толстого (12%). Также респонденты называют произведения Александра Пушкина (4%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, классические произведения и Конституцию РФ (по 2%). Наиболее ярким персонажем, который характеризует российского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа Ивана Гончарова. Среди других литературных персонажей россияне назвали героев Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из романа «Война и мир» (по 2%).

«Фильмом, объединяющим россиян, опрошенные считают “Иронию судьбы, или с легким паром” Эльдара Рязанова (11%). Реже называют “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (8%), “Москва слезам не верит” (6%), а также военные фильмы (6%). Гимн России — музыкальное произведение, которая объединяет наших сограждан по мнению 16% россиян. Вторую строчку в “музыкальном” рейтинге занимает песня “День Победы” (10%), третью — “Катюша” (7%)», — рассказали во ВЦИОМ.

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Важнейшим историческим событием большинство россиян (69%) считают Победу в Великой Отечественной войне. Новый год — значительное событие по мнению 7% соотечественников, присоединение Крыма считают важным 6% россиян, по 5% россиян назвали важными Великую Октябрьскую революцию и распад СССР. На первое место среди главных праздничных блюд, объединяющих страну, россияне поставили салат «Оливье» (49%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что страну в кулинарном плане объединяет салат «Селедка под шубой», 25% респондентов назвали таким блюдом пельмени, еще 18% — борщ.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 октября 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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