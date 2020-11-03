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06:03 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвал условие для максимальной защиты от коронавируса

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Самый высокий уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку, заявил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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Источник: РИА Новости

После выздоровления у человека могут сформироваться антитела, защищающие от будущих контактов с коронавирусной инфекцией. Уровень такой защиты может отличаться у каждого человека, но даже высокие значения не должны давать ложное чувство безопасности, считает Владимир Болибок. По его словам, даже обладателям антител после болезни стоит вакцинироваться от коронавируса, тогда они получат лучшую защиту.

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«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты», — рассказал радио Sputnik врач.

Уровень защитных антител в крови человека зависит еще и от формы течения болезни. Тем, кто переболел в легкой форме или, наоборот, в самой тяжелой, вакцинация точно нужна, считает Владимир Болибок.

«Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем», — уточнил врач Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

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