В 47 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, в России привили против гриппа 49,4 млн человек или 33,7% от численности населения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что активность вирусов гриппа в странах Европейского региона находится на межэпидемическом уровне.
Ранее Роспотребнадзор привел выводы американских ученых, согласно которым у переболевших ОРВИ может быть иммунитет к COVID-19. При этом насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.