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06:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В 47 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил, что в 47 регионах России превышены пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В основном это касается взрослого населения.

Источник: РИА "Новости"

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным Роспотребнадзора, в России привили против гриппа 49,4 млн человек или 33,7% от численности населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что активность вирусов гриппа в странах Европейского региона находится на межэпидемическом уровне.

Ранее Роспотребнадзор привел выводы американских ученых, согласно которым у переболевших ОРВИ может быть иммунитет к COVID-19. При этом насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

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