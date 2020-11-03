«Кошмар перед Рождеством»: Сколько будет стоить Европе локдаун 2.0

Главный торговый сезон года завершился, не успев начаться - в Хэллоуин | Источник:Getty Images
Вторая волна коронавируса накрыла полмиллиарда человек в странах Старого Света. Европа попрощалась с надеждами на быстрое восстановление и принялась подсчитывать убытки в надежде понять, переживут ли локдаун 2.0 истощенные карантином бизнес, население и казна.
Главные жертвы первой волны — рестораны, авиакомпании, магазины, театры — предупреждают, что новые ограничения их добьют. Другие говорят, что бизнес набрался опыта и лучше готов ко второй волне, а падение экономики в целом будет не таким существенным, поскольку падать дальше особо некуда.
Но все сходятся в одном: прогнозы весны и лета оказались чересчур оптимистичными, отыграть потери нынешнего кризиса быстро не получится, и наметившееся было оживление экономики зимой не продолжится, как думали раньше, а обернется новым спадом.
Не в последнюю очередь потому, что худшего времени для нового локдауна придумать было нельзя. Магазины и рестораны готовились к предновогоднему сезону, «черной пятнице», рождественским распродажам и шумным застольям. В обычное время сезон подарков и иллюминации приносит кому четверть, а кому и треть годовой выручки.
«Новый локдаун обещает розничной торговле кошмар перед Рождеством», — описала настроение владельцев британских магазинов глава отраслевой организации BRC Хелен Дикинсон.
«Каждая неделя предыдущего локдауна лишала магазины “товаров не первой необходимости” 1,6 млрд фунтов (2 млрд долларов) выручки в неделю. В предновогодний период эти потери будут несоизмеримо больше», — предупредила она.
Аналогичная ситуация у авиакомпаний. Первую волну они пережили благодаря увольнениям персонала, распродаже самолетов и — если повезло — господдержке. Однако сокращению расходов есть предел, и без финансовой поддержки денег им хватит в среднем чуть больше чем на полгода, очертила перспективы массового банкротства авиалиний в 2021 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Вторая волна со скидкой
Недовольных намного больше, чем весной. Ноябрьский протест в Риме | Источник:Getty Images
За последние дни практически полный локдаун ввели Франция, Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия. Германия снова закрылась частично, Италия пока надеется обойтись региональными карантинными мерами.
Однако в отличие от весны почти везде пока открыты и школы, и офисы.
А недостаточная суровость ограничений дополняется необязательностью их исполнения со стороны части населения, утомленного локдауном.
В результате ущерб для экономики окажется менее существенным, надеются политики и экономисты.
Если за несколько недель тотального весеннего локдауна французская экономика рухнула на 30%, то на этот раз министр финансов Франции Брюно ле Мэр рассчитывает обойтись вдвое меньшим падением деловой активности — на 15%.
«Мы не ожидаем драматичного падения, как в марте. Почему? Во-первых, потому что основной ущерб отраслям экономики, наиболее пострадавшим от социального дистанцирования, уже нанесен. Во-вторых, мы постепенно учимся функционировать в условиях пандемии, что позволяет в новом локдауне частично сохранить деловую активность», — сказала она.
«И в-третьих, и это самое главное — экстраординарные антикризисные меры бюджетного и кредитного характера».
По оценкам МВФ, только государства «Большой двадцатки» потратили на поддержку населения, бизнеса и здравоохранения более 11 трлн долларов — это свыше 13% мирового ВВП.
Георгиева в очередной раз призвала власти всех стран, которые могут себе это позволить, не сворачивать господдержку экономики, поскольку вернуть ее к нормальной жизни после искусственной комы, пусть и дорогостоящей, намного проще, чем допустить необратимые изменения и отмирание целых отраслей, а потом пытаться оживить труп.
«Высокая безработица и закрытые школы разъедают человеческий капитал, банкротства оборачиваются потерей доходов, а растущие долги подрывают возможности государства проводить эффективную бюджетную политику в будущем. И основное бремя ложится на самые бедные и уязвимые группы населения», — объяснили издержки затяжной пандемии экономисты МВФ.
В этом МВФ поддерживают медики, которые считают карантин самым эффективным способом остановить пандемию и предупреждают, что если ничего не делать, вирус выйдет из-под контроля.
Запираться или нет
Денег у авиакомпаний осталось в среднем на 8 месяцев такой жизни | Источник:AFP 2020
Однако у локдауна довольно и противников, поскольку он стремительно уничтожает и национальное богатство, и политический капитал власти.
Многие рассматривают вторую волну как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений. Недовольство выплескивается на улицы: народ протестует в Италии, Испании, Польше, Чехии, Германии.
Другие, наоборот, считают возвращение вируса результатом преждевременного отказа от карантинных мер и приводят в пример Китай, Южную Корею и Тайвань, где пандемия давно завершилась.
Во всех трех странах экономика бодро восстанавливается, а на Тайване так и вовсе вернулась на докризисный уровень. На острове демократия, 23 млн человек населения, и ни одного местного случая заражения ковидом с середины апреля.
Европа же борется со вторым пришествием вируса и о росте уже не помышляет.
После ужасающего второго квартала, на который пришелся весенний локдаун, третий (июль-сентябрь) принес впечатляющий рост почти на 13%, который, правда, не позволил полностью отыграть потери.
Деловая активность оставалась ниже доковидной, но экономисты рассчитывали пусть на менее бодрый, но все же рост в последнем, четвертом квартале уходящего 2020 года. И надеялись, что к середине 2021-го экономика Европы вернется к прежней траектории прироста национального богатства.
Невеселое Рождество
Огни локдауна: предновогодняя иллюминация на пустых торговых улицах | Источник:PA Media
Объявленные за последние дни меры — от запретов ездить в отпуск и ходить в гости до закрытия магазинов, ресторанов и спортзалов — заставили их пересмотреть прогнозы.
Инвестбанк Goldman Sachs ожидал роста экономики 19 стран Еврозоны на 2,2%, но теперь предсказывает сокращение на 2,3% и ожидает продолжительного локдауна — три месяца минимум и послабления не раньше февраля, цитирует аналитическую записку американского банка агентство Рейтер.
Аналогичные прогнозы у 18 экономистов ведущих финансовых институтов, опрошенных газетой FT. Большинство рассчитывало на рост в четвертом квартале, но теперь 17 из 18 ждут спада — в среднем на 2,3%.
Даже Германия — крупнейшая экономика Европы, лучше других справившаяся с кризисом благодаря сильной промышленности и экспорту, — не избежит печальной участи и потеряет 1% ВВП, что обойдется ей в 19 млрд евро и 50 тысяч рабочих мест, подсчитал немецкий институт DIW.
Что делать и как быть, обсудят во вторник министры финансов стран еврозоны. В их арсенале есть убойные антивирусные средства, но европейцы пока не могут договориться, как именно их использовать.
Речь идет о бюджете ЕС размером 1,1 трлн евро и дополнительном антикризисном пакете еще на 750 млрд евро. Они согласованы, но пока не утверждены.
Уладить все разногласия и утвердить все желательно до нового года, чтобы деньги, как и было намечено, начали поступать в казну 27 стран ЕС с середины 2021 года и подпитывали постковидное восстановление экономики в течение полутора лет.
Если этого по какой-то причине не случится, все будет еще хуже, поскольку эти триллионы уже учтены в прогнозах, даже самых пессимистичных.
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