Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <…>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — сказал он. Степанов подчеркнул, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.
За прошедшие сутки украинские медики выявили 8 899 инфицированных коронавирусом, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. За все время пандемии в стране инфицировано 411 093 человека, выздоровели 168 868 (40,8%), скончались 7 532 (1,8%).
Глава Минздрава отметил, что «нет кого-то отдельного, ответственного за борьбу с COVID-19», и что настало время личной ответственности каждого. «Победить коронавирус возможно только совместными усилиями. Наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», — продолжил Степанов.
Он добавил, что число ПЦР-тестирований на Украине приближается к 50 тыс. в сутки, следующая задача довести этот показатель до 75 тыс., а затем и до 100 тыс. в сутки. Глава Минздрава напомнил, что среди основных задач — обеспечить подачей кислорода до 80% коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Он отметил, что правительство страны выделяет дополнительное финансирование на приобретение ПЦР-тестов, закупку необходимого медоборудования и медикаментов.
Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделены на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную), где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство Украины в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.