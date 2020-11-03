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14:32 (мск), источник: ТАСС

Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофе

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением нового коронавируса на Украине может быть скоро охарактеризована как катастрофическая. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов, выступая во вторник на заседании Верховной рады.

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Источник: Министр здравоохронения Украины

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <…>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — сказал он. Степанов подчеркнул, что самое тяжелое в плане пандемии еще впереди.

За прошедшие сутки украинские медики выявили 8 899 инфицированных коронавирусом, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. За все время пандемии в стране инфицировано 411 093 человека, выздоровели 168 868 (40,8%), скончались 7 532 (1,8%).

Глава Минздрава отметил, что «нет кого-то отдельного, ответственного за борьбу с COVID-19», и что настало время личной ответственности каждого. «Победить коронавирус возможно только совместными усилиями. Наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», — продолжил Степанов.

Он добавил, что число ПЦР-тестирований на Украине приближается к 50 тыс. в сутки, следующая задача довести этот показатель до 75 тыс., а затем и до 100 тыс. в сутки. Глава Минздрава напомнил, что среди основных задач — обеспечить подачей кислорода до 80% коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Он отметил, что правительство страны выделяет дополнительное финансирование на приобретение ПЦР-тестов, закупку необходимого медоборудования и медикаментов.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделены на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную), где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство Украины в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.

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