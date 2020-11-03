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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В России разрабатывают систему для контроля за ношением масок

Российские специалисты работают над системой технического зрения «Маска», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ). Она будет выявлять такие нарушения, как отсутствие маски или других средств индивидуальной защиты.

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Источник: РИА "Новости"

Эта система должна помочь контролировать ношение масок врачами и пациентами в больницах, посетителями госучреждений и будет оповещать сотрудников о нарушениях. «Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в “зеленой зоне”, а в “красной зоне” — до 95%», — уверяют в НТИ.

«Маска» будет анализировать видеоданные с разных ракурсов и условиях освещения. Точность работы алгоритмов составляет до 99%, сообщают разработчики. Информировать людей, ответственных за соблюдение профилактики, будут с помощью мобильного приложения.

Напомним, на фоне роста заболеваемости в России был введен повсеместный масочный режим. Средства защиты нужно носить в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

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