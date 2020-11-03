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22:34 (мск), источник: Forbes

«Терять нечего»: страны Европы вслед за Китаем задумались о тотальном тестировании на COVID-19

Власти стран Европы начали перенимать практику тотального тестирования на COVID-19, используемую Китаем. Словакия уже протестировала почти всех своих жителей в возрасте от 10 до 65 лет, а Великобритания решила опробовать этот метод в Ливерпуле. Эпидемиологи и ВОЗ в его эффективности пока не уверены.

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Власти стран Европы на фоне новой волны коронавируса обращаются к идее тотального тестирования, пишет The Wall Street Journal.

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Дискуссии в Европе о необходимости расширить масштабы тестирования подогрели действия Словакии, отмечает издание. Власти этой страны при поддержке армии решили протестировать каждого жителя от 10 до 65 лет. Из примерно 4 млн людей этого возраста тестирование в итоги прошли 3,6 млн. Положительные результаты получили 38 000 человек.

«Когда ситуация настолько плоха, терять нечего», — объяснил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, организовать подобное тестирование было «практически невозможно», но «каким-то образом это удалось».

Словацкие полицейские и солдаты проводили выборочную проверку от двери до двери, чтобы убедиться, что оказавшиеся зараженными люди остаются дома.

За нарушение карантина или отказ сдать тест людям из выбранной возрастной группы грозил штраф в €1600.

По словам министра, большинство жителей требования власти выполнили.

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Массовое тестирование в масштабах целых городов уже практикуют власти Китая. В октябре они протестировали 9 млн жителей города Циндао после того, как здесь было обнаружено 12 случаев заражения. Население города Кашгар, где живет 4,7 млн человек, они протестировали после обнаружения одного заболевшего, не проявлявшего симптомов.

В прошлые выходные своих советников для наблюдения за тестированием в Словакию послал премьер Великобритании Борис Джонсон. Теперь, начиная с пятницы, Великобритания запустит тотальное тестирование в Ливерпуле — тест на COVID-19 должен пройти каждый житель города, отмечает WSJ.

Поддержкой программы также займутся военные. Если она окажется эффективной, ее распространят на другие крупные британские города. «Подобное массовое тестирование имеет потенциал для того, чтобы стать новым мощным оружием в нашей борьбе против COVID-19», — отметил Джонсон.

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Власти Бельгии в свою очередь попросили медицинских экспертов оценить, поможет ли программа тестирования, подобная словацкой, сдержать пандемию, рассказал WSJ профессор микробиологии в Университете Антверпена Герман Гуссенс. Кроме того, идея обсуждалась на совещаниях НАТО и между главами стран Евросоюза, отмечает издание.

При этом европейские эпидемиологи к идее тотального тестирования относятся по-разному, подчеркивает WSJ. Некоторые из них задаются вопросом о том, эффективный ли это способ использования тестов, которые можно было бы потратить на регулярное тестирование людей из групп риска: врачей, полицейских или сотрудников домов престарелых.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует властям отслеживать контакты каждого из зараженных, а не просить миллионы людей одновременно проходить тестирование, отмечает WSJ.

В то же время использованию такого подхода в Европе мешает то, что здесь зафиксировано слишком много случаев и отслеживать контакты люди не успевают, пишет газета.

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