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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали правильный способ готовить рис

Они узнали, как свести содержание мышьяка в зернах к минимуму.

Источник: AP 2020

Рис — очень питательный, полезный и популярный продукт, однако у него есть один существенный недостаток.

Известно, что рис поглощает примерно в 10 раз больше токсичного неорганического мышьяка, чем другие зерновые культуры. Это связано с особенностями его выращивания на затопленных полях, что облегчает усвоение растениями канцерогенных соединений из почвы и воды.

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Многие страны регулируют допустимый уровень мышьяка в рисе законодательно, тем не менее, этих норм придерживаются не всегда. Например, в начале 2020 года ученые из Великобритании проверили 55 видов риса, которые можно найти на магазинных полках страны, и обнаружили, что более половины из них содержат уровни мышьяка выше, чем разрешено законодательством для детей в возрасте до пяти лет.

Ранее исследователи установили, что уровень неорганического мышьяка в рисе можно снизить различными способами: с помощью правильного мытья или определенного способа приготовления. Однако практически все из этих способов существенно снижают содержание полезных веществ в рисе.

В новом исследовании команда ученых сравнила четыре способа приготовления риса, чтобы выяснить, какой из них лучше всего снижает содержание мышьяка при сохранении питательных веществ, говорится в исследовании, опубликованном в Science of The Total Environment. Рис варили обычным методом абсорбции, когда зерна в процессе варки впитывают всю воду или бульон из кастрюли. Однако часть риса предварительно замачивали, часть — просто промывали, еще часть не мыли вовсе, а в четвертом случае рис сперва пропаривали, а затем доводили до готовности.

Химический анализ показал, что именно четвертый подход позволил максимально снизить уровень мышьяка, сохранив при этом питательные вещества риса.

Исследователи советуют довести воду до кипения, всыпать рис и варить его пять минут (на 1 стакан риса использовать 4 стакана воды). После этого воду нужно слить, ведь теперь она содержит мышьяк, который был в зернах, и залить рис свежей водой в пропорции 1:2. Теперь кастрюлю накрывают крышкой и варят рис на медленном огне, пока вся вода не впитается.

По словам исследователей, этот метод удаляет около 54% вредных неорганических соединений из коричневого риса и около 73% — из белого, сохраняя при этом полезные фосфор, калий, магний, цинк и марганец.

Анна Лысенко

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