Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 ноябряНачало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
04:05 (мск), источник: РИА Новости

Онищенко назвал места, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Вечерней Москве», где можно «незаметно» заразиться коронавирусом.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости
Читайте также
Вирус испугал покупателей

По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик.

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — подчеркнул Онищенко.

Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.

«Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь», — рассказал бывший главный санитарный врач.

Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Выборы президента США. Главное
Литва наказала Белоруссию за запуск АЭС
Китай приостановил потенциально крупнейшее IPO мира
Европа задумалась о тотальном тестировании на COVID-19 (фото)
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
США официально выходят из Парижского соглашения по климату
Новости партнеров
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Новые подробности "отравления": бутылку купила и привезла его же спутница
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Просто поболтать 373
Муж на меня накричал 257
Когда заканчиваются "родительские обязанности"? 181
Бутерброды на завтрак 177
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь