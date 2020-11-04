Эксперт: вероятность поражения легких у детей при COVID-19 составляет 2,4%

«Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается», — сказал он.
Горелов также отметил, что симптомы коронавируса у детей и взрослых практически не различаются. «В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются — может быть и температура, и кашель», — сказал он.
По словам эксперта, дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но в основном из-за того, что не очень понимают, как это объяснить. Меры профилактики коронавирусной инфекции для детей используются такие же, как и для взрослых. «Если появляются катаральные симптомы, то необходимо оставить ребенка дома», — подчеркнул эксперт.
Горелов пояснил, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии провели анализ данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за девять месяцев. Бессимптомное течение отмечалось у 32,3% детей, а легкое — у 49,9%. Тяжелые формы коронавирусной инфекции были лишь у 0,2%.