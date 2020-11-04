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10:59 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 19 768 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 19 768 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031) и Московской области (569).

За последние сутки выздоровели 15 567 человек, скончались 389 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.

Ранее, 31 октября, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после новогодних каникул в России возможен новый всплеск коронавируса. Такой вариант развития событий, по его словам, вероятен, если россияне во время праздничных выходных не будут соблюдать противоэпидемиологических мер.

С конца октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Также ведомство призвало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения в регионах.

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