В России за сутки выявили 19 768 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031) и Московской области (569).
За последние сутки выздоровели 15 567 человек, скончались 389 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.
Ранее, 31 октября, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после новогодних каникул в России возможен новый всплеск коронавируса. Такой вариант развития событий, по его словам, вероятен, если россияне во время праздничных выходных не будут соблюдать противоэпидемиологических мер.
С конца октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Также ведомство призвало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения в регионах.