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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван еще один симптом коронавируса

Еще одним симптомом коронавируса может быть заложенность ушей. Его назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

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Источник: AP 2020

Специалист указала, что это не такой редкий симптом. Согласно результатам недавнего исследования ученых из Турции, которые протестировали 172 пациентов, уши были заложены у 31 человека (18 процентов испытуемых). Кроме того, заложенность ушей наблюдалась и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме. При этом такой же признак может встречаться и при обычном ОРВИ. Если заложенность не проходит несколько дней, и появляется боль, необходимо обратиться ко врачу, напомнила Пшеничная.

Главная отличительная особенность при заболевании коронавирусом — потеря вкуса и обоняния. Способность чувствовать запахи утрачивают 75−80 процентов инфицированных новым вирусом. Как правило, симптом сохраняется около 3−4 недель, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний. Потеря обоняния случается при гриппе и ОРЗ, но проявляется гораздо реже.

В среду, 4 ноября, в России был побит рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки выявили свыше 19 тысяч инфицированных. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), Подмосковье (569). Самый низкий суточный прирост — в Ненецком округе (7) и на Чукотке (3).

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