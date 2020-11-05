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03:08 (мск), источник: РИА Новости

Назван фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Источник: Агентство «Москва»
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Основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.

Альтштейн призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.

«Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — объяснил вирусолог.

Вероятность повторного заражения можно оценить уже во время первой болезни.

Альтштейн считает, что на основе первого иммунного ответа можно делать прогноз.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен», — заключил вирусолог.

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