В Роспотребнадзоре развеяли миф о чесноке и луке

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — сказала Провоторова.
Она отметила, что какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, подчеркнула Провоторова.
По ее словам, еще один популярный миф — необходимость в сезон простуд аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов.
«Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования», — пояснила Провоторова.
Она подчеркнула, что назначать любые витаминные комплексы должен только врач, самостоятельно человек не может знать, каких витаминов достаточно, а каких нет. При их назначении самому себе пациент может получить неблагоприятную реакцию — гипервитаминоз, поэтому сначала нужно сдать анализы и определить есть ли дефицит витаминов, добавила эксперт.
При этом, подчеркнула собеседница агентства, нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов, если человек придерживается сбалансированного питания.