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10:21 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре развеяли миф о чесноке и луке

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, в общий рацион продукты стоит включать, но риск заражения инфекциями они не снижают, заявила РИА Новости консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Источник: Peggychoucair/СС0

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — сказала Провоторова.

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Она отметила, что какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени, подчеркнула Провоторова.

По ее словам, еще один популярный миф — необходимость в сезон простуд аскорбиновой кислоты, в виде лимонов, грейпфрутов, апельсинов.

«Как показали исследования, аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования», — пояснила Провоторова.

Она подчеркнула, что назначать любые витаминные комплексы должен только врач, самостоятельно человек не может знать, каких витаминов достаточно, а каких нет. При их назначении самому себе пациент может получить неблагоприятную реакцию — гипервитаминоз, поэтому сначала нужно сдать анализы и определить есть ли дефицит витаминов, добавила эксперт.

При этом, подчеркнула собеседница агентства, нет необходимости в приеме каких-то специальных витаминов, если человек придерживается сбалансированного питания.

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