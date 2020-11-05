В Роскачестве составили рекомендации по выбору зимних курток

«Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (-50 ºС), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже -40 ºС. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые — при сильном», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным экспертов, при покупке куртки можно понять, какой наполнитель в ней присутствует. Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и «скрипят» или «похрустывают» между пальцами.
Также при надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», тем временем натуральный будет мягко проминаться.
В Роскачестве также напомнили, что если одежда содержит более 30% пера, она становится на ощупь грубой. Практически все качественные пуховики содержат в составе утеплителя не менее 70% пуха и только 30% пера.
«Изделий, которые на 100% состоят из пуха, практически не бывает, а если встречаются редкие модели — стоимость их достаточно высокая», — подчеркнули в организации.
Согласно законодательству, маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках/импортерах (при наличии). Как пояснили в Роскачестве, это необходимо, чтобы потребитель знал, куда обратиться с претензиями к качеству приобретенной им вещи.
Независимо от того, где произведен товар, если он реализуется в России, в маркировке должна содержаться полезная для потребителей информация на русском языке. На этикетке должны быть указаны состав использованных материалов и информация о наполнителе.
При выборе наполнителя Роскачество советует опираться на такие факторы, как наличие аллергии на натуральные наполнители.
«Если таковая имеется, лучше обратить внимание на гипоаллергенные синтетические материалы», — советуют в организации.
Кроме того, необходимо помнить о температуре воздуха и погодных условиях, при которых планируется носить верхнюю одежду. Наконец, потребитель должен быть готов должным образом ухаживать за изделием для продолжения его срока службы.