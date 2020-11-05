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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

Психиатры рассказали, как справиться с паникой при заражении ковидом

Сообщение о заражении коронавирусом вызывает у пациентов тревогу, которая может усугубить течение заболевания, выяснили ученые из Италии. Паника ухудшает работу иммунной системы, понижает сопротивляемость инфекциям и вызывает ложные симптомы, которые мешают терапии.

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Источник: РИА "Новости"

Психиатры рассказали «Газете.Ru», как работает механизм тревоги и как сохранить душевное равновесие во время болезни.

Пациенты с COVID-19, поддаваясь панике, только усугубляют течение болезни, заявил «Газете.Ru» врач-психиатр Константин Ковалев.

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С его словами согласился и анестезиолог-реаниматолог клинической больницы города Кемерово Павел Большанин, По его словам, самый страшный момент для больных коронавирусом — сообщение о диагнозе. «Пациенты становятся эмоционально нестабильными и сами начинают “рушить” свое здоровье», — заявил медик.

Как пояснил Ковалев, тревога сильно влияет на организм человека — ухудшается работа иммунной системы, понижается сопротивляемость инфекции. «Поэтому людям, которые заболели коронавирусом, стоит выполнять рекомендации лечащих врачей и сохранять душевное спокойствие, так как это один из важнейших факторов выздоровления», — отметил эксперт.

Ранее группа ученых из Италии проанализировала психическое и психологическое состояние 402 взрослых, переболевших коронавирусом и выяснила, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось у них после сообщения о диагнозе COVID-19.

Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.

Кроме того, на фоне тревоги организм вырабатывает вещества, поддерживающие воспаление, уверена кандидат медицинских наук, психиатр Анна Павлова:

Тревога, особенно доходящая до уровня паники, нарушает критическое понимание происходящего, усиливает текущие симптомы болезни, вызывает мнимые, ложные ощущения, мешающие правильному лечению и оценке состояния.

Вместе с тем, по ее словам, тревога мешает контакту с врачом, доверию к процессу терапии, нарушает поведение человека и соблюдение предписаний, что также не только не способствует более быстрому и качественному излечению, но и часто влечет осложнения.

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С коллегой согласился и психиатр Григорий Ненашев. «Тревога может приводить к самолечению, многократным обследованиям, которые в свою очередь усугубят течение заболевания», — сказал он «Газете.Ru». Тем не менее специалист считает, что само по себе эмоциональное состояние не влияет на состояние здоровья.

Зачастую пациенты боятся не столько самой инфекции, сколько лечения. «Я наблюдаю уже который месяц этих людей и многие из них тревожатся, что их будут пичкать химией, которая может им навредить», — рассказала «Газете.Ru» психиатр Кристина Савицкая.

Она объясняет таким пациентам — смысла бояться коронавируса нет, потому что им скорее всего переболеют все. «Сейчас такая ситуация, что уберечься практически невозможно. Никак нельзя повлиять на смерть, как и на рождение, нужно философски ко всему этому подходить», — уверена врач.

Психотерапевт Елена Антонова в свою очередь считает, что лучшим решением при заболевании COVID-19 будет возвращение из своих мыслей в реальность:

Тревога возникает в момент, когда человека убегает в своих мыслях далеко и рисует себе страшные картинки. Поэтому если у вас ковид, нужно для себя понять и принять, что вы уже заболели, и вернуться обратно не получится.

Если чувство тревоги начинает одолевать, стоит задать себе несколько вопросов, порекомендовала медик.

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«Что я чувствую? Что со мной (здесь и сейчас) происходит? Что я хочу чтобы происходило? Что я для этого буду делать? (действие лучше совершить в ближайшие часы, минуты, не отодвигать далеко) Все ли возможное я сделал, чтобы происходило то, чего я хочу? Это именно то, чего я хочу? Эти вопросы помогут ощутить чувство контроля», — уточнила Антонова.

Если же вы чувствуете, что самостоятельно справиться с тревогой слишком сложно, то необходимо обратиться за помощью к психологу или врачу-психотерапевту, убеждена Анна Павлова. «Благо, сейчас доступны все формы онлайн-консультаций. Иногда достаточно одной-двух бесед со специалистом, чтобы полностью прийти в себя и настроиться на нужный лад», — подчеркнула психиатр.

«Постарайтесь помнить, что спокойствие и оптимизм не только улучшают качество жизни, но и порой помогают преодолеть на первый взгляд самые безнадежные и сложные ситуации», — заключила эксперт.

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