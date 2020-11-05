11:38 (мск), источник: ТАСС
Эксперт: тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30−40% случаев
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30−40%
«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30−40% [случаев]. Почему это происходит? Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов. Допустим, материал взят некачественно,
Эксперт добавил, что многое также зависит от времени взятия материала у человека. По его словам, на ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат
Он также рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней.
«По данным ВОЗ, инкубационный период [длится] от двух до десяти дней, по данным Минздрава России — от двух до 12 дней. Но в среднем, наверное, 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней», — сказал он.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.