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11:38 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30−40% случаев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30−40% из-за неправильного забора материала у человека. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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Источник: AP 2020

«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30−40% [случаев]. Почему это происходит? Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов. Допустим, материал взят некачественно, просто-напросто поверхностно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

Эксперт добавил, что многое также зависит от времени взятия материала у человека. По его словам, на ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат ПЦР-теста. Также Авдеев пояснил, что решение о повторной сдаче анализа в конкретных случаях, как правило, принимает врач.

Он также рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней.

«По данным ВОЗ, инкубационный период [длится] от двух до десяти дней, по данным Минздрава России — от двух до 12 дней. Но в среднем, наверное, 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней», — сказал он.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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