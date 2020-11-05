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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый большой в мире айсберг грозит британскому острову

Но все еще есть надежда, что ледяная глыба изменит свой курс.

Специалисты из Британской антарктической службы высказали свои опасения из-за направления движения айсберга А-68А, который на сегодняшний день считается самым большим в мире.

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Площадь ледяной глыбы, которая откололась от Антарктиды в 2017 году и с тех пор путешествует по Атлантическому океану, составляет 4200 квадратных километров, что сопоставимо с территорией британского графства Сомерсет.

По данным ученых, если айсберг не изменит своего курса или не распадется на более мелкие части, то в скором времени он может стать серьезной проблемой для британского острова Южная Георгия. Если ледяной гигант достигнет его берега, то это может грозить природной катастрофой: осев на дно, он убьет морских существ, обитающих возле берега, а кроме того, он заблокирует привычные каналы добычи пищи для пингвинов и тюленей, и, пока они будут искать обходные пути, их детеныши могут погибнуть от голода, передает BBC.

Специалисты полагают: если их опасения подтвердятся, то айсберг A-68A может застрять у берегов острова на десять лет, что катастрофически скажется на всей экосистеме острова.

Сейчас ледяная глыба находится в 500 километрах от Южной Георгии. Однако ученые не теряют надежды: айсберг все еще может изменить свой курс и избежать столкновения с островом. Если он обогнет его и направится на север, то попадет в более теплые воды, где начнет активно таять.

Екатерина Гура

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