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13:50 (мск), источник: Моя Планета

10 самых сложных языков

44 падежа, 6000 глагольных форм и 180 слов для обозначения снега! Рассказываем о языках-чемпионах.

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Реально ли выбрать какой-то один? Разбираемся. На данный момент в мире насчитывается около 7000 наречий, и выбрать среди них более трудные языки можно лишь относительно. Язык — это знаковая система, и критериев его оценки много, к тому же, определяя сложность, каждый так или иначе отталкивается от своего родного языка. Мы постарались быть объективными и собрали десять самых сложных языков мира. Не все из них имеют статус официального языка страны, но каждый содержит свои уникальные особенности.

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США, Северная Дакота. Язык чиппева: около 6000 глагольных форм

По утверждению Книги рекордов Гиннеса, один из самых сложных языков — это язык американских индейцев чиппева. В нем около 6000 глагольных форм! 

При этом как минимум два слова из этого языка вы знаете — тотем и вигвам. А если читали «Песнь о Гайавате», которую написал Генри Уодсворт Лонгфелло, может, даже больше. В своем произведении писатель использовал мифы, топонимы и отдельные слова этого народа.

РИА "Новости"
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Россия, Дагестан. Табасаранский язык: более 44 падежей

Язык лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков держит мировой рекорд по количеству падежей. Их в табасаранском языке выделяют от 44! На точной цифре ученые сойтись не могут. 

Однако лингвист Дмитрий Качков ставит рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, под сомнение. Во-первых, по его словам, в современном языке наблюдается тенденция к упрощению. Во-вторых, в дидойском (цезском) языке падежей больше. Окончательная цифра также вызывает споры, но, например, лингвисты Мария Полинская и Бернард Комри выделяют шесть основных падежей и 56 падежных форм.Так или иначе, табасаранский, на котором говорят в южном Дагестане, попал в топ самых сложных языков мира не зря!

Кстати, вы знаете, что не существует дагестанского языка? Как нет и национальности дагестанец? В этом многонациональном российском регионе насчитывают более 40 языков: даргинский, аварский, лезгинский... И табасаранский — лишь один из них.

Graham Richard/CC BY-SA 4.0
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США, Канада. Язык хайда: около 70 префиксов

Ранее считалось, что язык хайда входит в группу языков на-дене, но не так давно его признали изолированным. А в Книгу рекордов Гиннеса занесли за то, что в нем насчитывается около 70 префиксов, то есть приставок. 

В настоящее время язык находится на грани исчезновения: в Канаде и Аляске на нем говорят около 300 человек. Чтобы помочь его возрождению, в канадской провинции Британская Колумбия в 2017 году сняли фильм The Edge of the Knife («Лезвие ножа»). Особенность киноленты в том, что герои разговаривают на языке хайда.

РИА "Новости"
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Россия и мир. Русский язык: написанное не совпадает с прочитанным

Из распространенных самый сложный язык для многих — русский. В отличие от перечисленных, он имеет статус официального языка страны. Невоспроизводимые звуки, ударения, меняющие смысл слова, склонения — это лишь некоторые проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы, решившие его изучать. Чего стоит только один этот пассаж: «да нет, наверное» — согласиться, отказаться, засомневаться... И все это в одном предложении! Для иностранцев понять русских — сущий кошмар.

Есть и другие. Например, в английском языке нет специальных окончаний, по которым слова можно отнести к мужскому, среднему или женскому роду, а в русском есть. Как тут не запутаться?

В 2016 году Яндекс изучил запросы, связанные с наиболее сложными моментами русского языка. Оказалось, что чаще всего пользователи интересуются правилами орфографии.

Ninara/CC BY 2.0
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Россия, Дальний Восток. Нганасанский язык: более 20 слов для оленя

Нганасанаский язык тоже считается одним из самых сложных. Его носители — нганасаны — проживают в центральной и северной областях полуострова Таймыр, и, как считают в институте лингвистических исследований РАН, это самый северный народ в Евразии. Уже 3500 лет они живут оленеводством, что нашло отражение в языке. Возраст оленя, его пол, качество шкуры и ветвистость рогов — все имеет значение. Например, бахи — дикий олень, бык — ездовой, кастрированный самец, а бангай — не телившаяся в этом году самка.

Интересно, что нганасанский язык получил письменность лишь в 1990 году. В основу легла кириллица, дополненная буквами для обозначения специфических звуков.

РИА "Новости"
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Скандинавия и Россия. Саамский (лопарский) язык: около 180 слов для снега

Саамы живут в Норвегии, Швеции, Финляндии, на севере России и считаются самым северным коренным народом Европы, что нашло отражение в языке. В саамском около 180 слов для обозначения снега и льда! Например, vahca — свежий и рыхлый, сahki — плотный и твердый, skava — выпавший тонким слоем и промерзший, guoldu (гуолду) — снежное облако, поднимающееся с земли в условиях сильного мороза и отсутствия ветра. 

Представители народа разных стран настолько сильно отличаются между собой, что говорят на разных диалектах и могут не понять друг друга. Некоторые исследователи даже полагают, что это не диалекты, а отдельные саамские языки, просто эти языки являются родственными. Так или иначе, распределить языки по сложности действительно непросто.

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Россия, Сахалин. Нивхский язык: более 20 форм количественных числительных

Нивхский язык, распространенный на севере острова Сахалин среди народа нивхи, ученые относят к изолированным и спорят о его происхождении. По мнению японских исследователей Кадзухико Ямагути и Кацунобу Идзуцу, он является предком японского. В то же время российский лингвист Сергей Николаев нашел в нем сходство с алгонкинскими и вакашскими языками, которые распространены среди туземцев Северной Америки. Есть и другие версии.

Язык отличает уникальная система числительных. Чтобы посчитать, нужно понять, одушевленные ли это предметы, если да, то какого они пола, а если нет — какой формы. Всего насчитывается 26 классов числительных. Порядковые отсутствуют. Например, кхы ник — один топор, тап ньан — одна бабочка, ласк ньан — один средний бычок.

AP 2020
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КНР и мир. Китайский язык: более 85 000 иероглифов

Какой язык самый сложный? Многие скажут, что китайский — официальный язык КНР. В Китае он известен как путунхуа. В отличие от европейцев, которые учат десятки букв, жители Поднебесной зубрят сотни иероглифов. В словаре «Чжунхуа цзыхай» их насчитывается 85 568. Причем один иероглиф может иметь несколько значений, зачастую прямо противоположных. Возьмем слово 口 kǒu (коу) — оно имеет более десяти значений, в том числе рот, устье реки, порт, лезвие, вкус кушанья, техника речи, вход, выход. Как это вообще все запомнить? Метод запоминания иероглифов в китайском языке вряд ли сильно отличается от японского. 

Другая проблема, с которой сталкиваются желающие выучить язык, — фонетика. Она включает четыре тона, и если выбрать неверный, исказится значение слова или фразы. Например, 好酷 hǎo kù — очень круто, 好苦 hǎo kǔ — очень горько, 嚎哭 háo kū — громко плакать, вопить.

Smithsonian Institution
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Бразилия, Колумбия. Язык туюка: более 50 грамматических родов

Еще один трудный язык — туюка, на котором говорит одноименный народ, проживающий в Бразилии и Колумбии. По разным подсчетам в языке от 50 до 140 грамматических родов против наших трех. У неодушевленных существительных есть даже род, означающий «кору, которая неплотно прилегает к дереву»! 

Своя сложность есть и у глаголов. Туюка относится к фактологическим языкам, то есть каждая фраза дополняется частичкой глагола, которая показывает, откуда говорящему известно о произошедшем. То есть, если вы решите сказать на языке туюка, что две обезьяны только что подрались, собеседник сразу поймет, видели вы это или предполагаете.

РИА "Новости"
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Абхазия. Абхазский язык: около 60 согласных

В список самых сложных языков мира абхазский попадает не зря. В его алфавите 64 буквы. По словам абхазского лингвиста, доктора филологических наук, профессора Вячеслава Чирикба, всего две из них гласные — «а» и «ы». Остальные гласные, которые обозначаются на письме буквами е, о, и, у, получаются от их сочетания с согласными. К слову, последних в литературном абхазском языке 58, в абжуйском диалекте — 60, в бзыбском диалекте — 67. Например, «добрый день» по-абхазски будет звучать как «мшыбзи’а», а «давайте познакомимся» — «шаай, хайбадырп».

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