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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд

УФА, 5 ноя — РИА Новости. Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту.

Источник: РИА Новости

Силач сначала провел спортивную тренировку, рассказал журналистам, что съел на завтрак небольшой кусок мяса, а потом прикрепил себя тросами к самолету и отбуксировал его. Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. В сертификате, который он вручил Нигматуллину, говорится, что спортсмен установил рекорд России по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737−500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.

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«Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд», — сказал Грищенко журналистам.

Нигматуллин заявил, что доволен результатом и на тренировках не мог сдвинуть такой самолет. «Я сдвигал самолеты гораздо полегче и другой модификации, и сегодня, конечно, были определенные сомнения, на старте промелькнула мысль, неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад с такой же моделью (самолета. — Прим. ред.) сделал безуспешные попытки. И я делаю вывод, что сумел набрать форму, я доволен собой. И хотел сказать, что рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день», — сказал Нигматуллин журналистам.

В международном аэропорту Уфа сообщают, что 5 ноября были зарегистрированы сразу два высоких результата — воздушная гавань обслужила двухмиллионного пассажира, а также был установлен новый рекорд страны.

«Аэропорт Уфа всегда готов поддержать людей, которые своим примером вдохновляют молодежь, прославляют республику и достигают новых вершин. Рад, что спортсмену удалось справиться со своей сверхзадачей. Мы же вновь доказали высокий профессиональный уровень, несмотря на пандемию, нам удалось обслужить двухмиллионного пассажира первыми в ПФО и удержать лидирующие позиции, которые мы занимаем с 2013 года», — цитирует пресс-служба авиаузла слова генерального директора аэропорта Александра Андреева.

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