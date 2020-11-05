13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В отеле на Мадагаскаре нашли «вымершего» хамелеона
В последний раз его видели еще в 1913 году
Ученые из Зоологической государственной коллекции Мюнхена занялась исследованием судьбы хамелеона Furcifer voeltzkowi, который долгие десятилетия находился в списке 25 самых разыскиваемых видов. В последний раз его встречали в природе в 1913 году и уже долгое время считали вымершим.
На поиски рептилии немецкие специалисты отправились в провинцию Махадзанга на
Там ученые насчитали трех самцов и пятнадцать самок, которых они сняли на видео. Кстати, зоологам удалось впервые подробно описать самок вида Furcifer voeltzkowi, которые отличаются от самцов более мелкими размерами, но активнее меняют цвета.
Эксперты отметили, что, скорее всего, эти хамелеоны долгое время не попадались на глаза людям
Екатерина Гура