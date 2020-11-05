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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В отеле на Мадагаскаре нашли «вымершего» хамелеона

В последний раз его видели еще в 1913 году

Ученые из Зоологической государственной коллекции Мюнхена занялась исследованием судьбы хамелеона Furcifer voeltzkowi, который долгие десятилетия находился в списке 25 самых разыскиваемых видов. В последний раз его встречали в природе в 1913 году и уже долгое время считали вымершим.

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На поиски рептилии немецкие специалисты отправились в провинцию Махадзанга на северо-западе Мадагаскара, где эти животные были впервые обнаружены. Каково же было их удивление, когда «исчезнувший» хамелеон попался им на глаза не в отдаленных лесах, а прямо в саду местного отеля в селении Кацепи.

Там ученые насчитали трех самцов и пятнадцать самок, которых они сняли на видео. Кстати, зоологам удалось впервые подробно описать самок вида Furcifer voeltzkowi, которые отличаются от самцов более мелкими размерами, но активнее меняют цвета.

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Эксперты отметили, что, скорее всего, эти хамелеоны долгое время не попадались на глаза людям из-за специфического жизненного цикла. Ученые считают, что Furcifer voeltzkowi вылупляются из яиц с приходом сезона дождей (в октябре-ноябре), а затем быстро растут, размножаются и к началу сухого сезона умирают, оставив после себя кладки яиц. Таким образом, встретить животных можно лишь в течение нескольких месяцев в году, когда дороги к местам их обитания размыты дождями, сообщается в докладе на сайте Salamandra.

Екатерина Гура

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