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16:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новый диагноз безумного гения. Ученые считают, что у Ван Гога была белая горячка

Голландские исследователи поставили гениальному художнику (несколько запоздалый) диагноз: Ван Гог страдал от приступов белой горячки.

Источник: BBC News Русская служба

Они провели психиатрическую экспертизу на основе сохранившихся медицинских отчетов, а также сотен писем, которые Винсент написал своему любимому брату Тео.

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В итоге голландские эксперты пришли к выводу, что у художника было по меньшей мере два приступа белой горячки, вызванной отказом от алкоголя (это уже после того, как он отрезал себе ухо).

При этом авторы исследования признают, что их выводы не могут считаться окончательными, поскольку возможности побеседовать с пациентом у них не было.

Судя по всему, Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, в первую очередь от биполярного и пограничного расстройства личности, но такой диагноз ему никто не ставил. Теперь исследователи готовы приписать ему еще и шизофрению.

А в том, что касается эпилепсии, — такой диагноз и в самом деле поставил Ван Гогу его лечащий врач, — то авторы нового исследования склонны считать, что скорее всего это была так называемая «скрытая эпилепсия». То есть у пациента не было классических приступов, сопровождающихся конвульсиями, скорее имело место поведенческое расстройство, однако такие приступы все же могли вызвать тревожность, наваждения и даже галлюцинации.

Выводы экспертов во многом основаны на многочисленных письмах художника | Источник: GETTY IMAGES

В случае с Ван Гогом такая скрытая эпилепсия могла быть вызвана повреждениями мозга вследствие его хаотичного и далеко не самого здорового образа жизни. По словам исследователей, свой вклад могли внести и злоупотребление алкоголем, и небрежное отношение к еде, недостаток сна и психологическое истощение.

Источник: GETTY IMAGES

Впрочем, как подчеркивает координатор исследований, профессор психиатрии Виллем Нолен, не исключено, что Ван Гог «замалчивал или приукрашивал некоторые детали» в своих письмах.

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«Хотя в них содержится много информации, следует помнить, что он адресовал их не своим лечащим врачам, а членам семьи, чтобы что-то рассказать им, убедить их в чем-то или чего-то от них добиться, — говорит психиатр. — Так что считать наш диагноз окончательным не стоит».

Иногда талант Ван Гога относят на счет его психического состояния, однако искусствоведы готовы с этим поспорить, резонно утверждая, что его достижения — это результат мастерства, который нарабатывался годами кропотливого труда.

К тому же во время приступов художник редко брался за кисть.

Несмотря на царившую в его голове и душе сумятицу, Ван Гог никогда не терял мотивацию к живописи, а единственным надежным средством от недугов он всегда называл «глубокую дружбу».

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