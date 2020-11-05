16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде верующим предложили помолиться в небе
Местная авиакомпания запустила религиозный рейс в никуда
Авиакомпания Thai Airways продолжает попытки спасти себя от банкротства, организовывая различные активности в отсутствие регулярных перелетов.
Новая инициатива авиакомпании — религиозные полеты в никуда. Всем желающим предлагается особая экскурсионная программа, включающая в себя полет над 99 буддийскими храмами и святынями в 31 провинции. Вылеты будут осуществляться из Бангкока, и туда же пассажиры будут приземляться через несколько часов после обзорной экскурсии по святым местам.
Во время полета на борту будут звучать буддийские мантры, а пассажирам раздадут молитвенники и особое питание.
Обойдется такой религиозный рейс недешево: за билет нужно заплатить от 5 999 бат (15 тысяч рублей) до 9 999 бат (25 тысяч рублей).
Отметим, что ранее компания Thai Airways открыла в здании своего офиса в Бангкоке «самолетный ресторан», оформленный в стиле авиасудна и с бортовым питанием в меню.
Екатерина Гура