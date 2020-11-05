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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде верующим предложили помолиться в небе

Местная авиакомпания запустила религиозный рейс в никуда

Источник: AP 2020

Авиакомпания Thai Airways продолжает попытки спасти себя от банкротства, организовывая различные активности в отсутствие регулярных перелетов.

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Новая инициатива авиакомпании — религиозные полеты в никуда. Всем желающим предлагается особая экскурсионная программа, включающая в себя полет над 99 буддийскими храмами и святынями в 31 провинции. Вылеты будут осуществляться из Бангкока, и туда же пассажиры будут приземляться через несколько часов после обзорной экскурсии по святым местам.

Во время полета на борту будут звучать буддийские мантры, а пассажирам раздадут молитвенники и особое питание.

Обойдется такой религиозный рейс недешево: за билет нужно заплатить от 5 999 бат (15 тысяч рублей) до 9 999 бат (25 тысяч рублей).

Отметим, что ранее компания Thai Airways открыла в здании своего офиса в Бангкоке «самолетный ресторан», оформленный в стиле авиасудна и с бортовым питанием в меню.

Екатерина Гура

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