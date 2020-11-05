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17:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мощную вспышку в радиодиапазоне связали с мертвой звездой в 30 тысячах световых лет от Земли

Сверхмощный выброс энергии в виде радиоволн впервые зафиксирован в нашей Галактике. Подобное явление, известное в науке под названием «быстрый радиовсплеск» (fast radio burst), ранее наблюдалось только за пределами Млечного Пути.

Источник: BBC News Русская служба

Удалось установить, что источником выброса является магнетар SGR 1935+2154, расположенный в 30 тысячах световых лет от Земли примерно на полпути к центру Галактики в созвездии Лисичка.

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Открытие описано в журнале Nature.

Магнетары — открытая в 1992 году разновидность нейтронных звезд, обладающих мощнейшим магнитным полем. Его мощность примерно в триллионы раз выше, чем у магнитного поля Земли.

Нейтронная звезда представляет собой компактное небесное тело, образующееся, по современным научным представлениям, когда звезды израсходуют все топливо для термоядерных реакций и схлопываются. Это объект с массой Солнца при диаметре 10−20 км.

Быстрые радиовсплески были открыты в 2007 году. Они длятся тысячные доли секунды, но за это время выбрасывают большие объемы энергии.

Об их происхождении выдвигались различные гипотезы. Сейчас большинство исследователей полагает, что их источником, скорее всего, являются магнетары.

Такое предположение возникло потому, что удалось установить, что магнетары время от времени генерируют гигантские мгновенные выбросы рентгеновских и гамма-лучей, идентичные по продолжительности быстрым радиовсплескам.

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Вспышка, реально случившаяся в эпоху палеолита, была зафиксирована 28 апреля этого года двумя радиотелескопами — в Калифорнии и в Канаде.

«Учитывая расстояние до источника, это был самый сильный радиосигнал в нашей Галактике за всю историю наблюдений», — заявила канадский астрофизик Дэниэль Мичилли из команды, управляющей радиотелескопом Chime в Британской Колумбии.

Астрономы сравнили полученные данные с результатами наблюдений за магнетаром SGR 1935+2154, проводившихся с помощью китайского радиотелескопа FAST. За последние годы зафиксировано 29 произведенных им мощных выбросов гамма-излучения, но ни один из них не сопровождался также и быстрым радиовсплеском.

Редкость подобных явлений указывает на возможную их связь с другими редкими событиями — такими как столкновения гигантских звезд или дальнейший коллапс нейтронной звезды, так называемый блицар, говорит китайский астроном Бин Чжан, работающий на радиотелескопе FAST. «Но пока у нас нет подтверждения для любого из этих сценариев, — оговорился он. — Если они случаются, то очень, очень редко. Лишь малая часть быстрых радиовсплесков приобретает катастрофический масштаб».

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