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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии появилась клиника для мягких игрушек

Там восстанавливают внешний вид и «здоровье» плюшевых членов семьи

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Пока жители разных стран мира без сожаления выбрасывают старые мягкие игрушки, японцы их лечат и «возвращают к жизни». К услугам тех, кто не может расстаться со своим плюшевым другом детства, в Токио появилась уникальная клиника для мягких игрушек.

Там игрушкам «восстанавливают здоровье» и внешний вид: их стирают и чистят специальными средствами, зашивают, реставрируют и даже проводят «операции» на глазах. Поскольку многие японцы верят, что у игрушек тоже есть душа, то внутрь «пациентов» доктора-портные вкладывают и небольшое сшитое сердце.

Весь процесс тщательно документируется с помощью фото, которые работники клиники отправляют владельцам игрушек, передает South China Morning Post.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на дороговизну «лечения» (иногда цена может достигать 500 тысяч йен или 370 тысяч рублей), спрос на услуги клиники продолжает расти, а клиенты вынуждены ждать очереди по несколько месяцев. Кроме того, теперь специалистам поступают «пациенты» не только из Японии, но и из других стран.

Екатерина Гура

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