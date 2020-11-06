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13:24 (мск), источник: ТАСС Наука

В Анапе нашли античный бюст древнегреческой богини Деметры

Также ученые нашли две терракотовые полуфигуры дочери богини Персефоны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН, Петербург) и археологической экспедиции «Кубаньархеология» обнаружили на территории Анапы в Краснодарском крае античный квартал (кон. IV-II до н.э.), где были найдены бюст древнегреческой богини плодородия Деметры, а также две хорошо сохранившиеся терракотовые полуфигуры ее дочери Персефоны. Об этом сообщили в пресс-службе института.

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«[Экспедиция] сделала важные находки на территории одного из санаториев Анапы. Когда-то здесь, на западной окраине античного города Горгиппии в целях пожарной безопасности располагался квартал конца IV-II до н.э., связанный с изготовлением и обжигом керамических изделий. Одна из гончарных печей сохранилась лучше других, и в ней удалось обнаружить остатки находившейся в ней продукции. Это две абсолютно целые терракотовые полуфигуры Персефоны, дочери богини плодородия Деметры. Изображение самой Деметры в виде ее одностороннего бюста также было обнаружено в печи», — говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе института, со ссылкой на заведующего отделом истории античной культуры ИИМК РАН Владимира Горончаровского, крупные терракотовые полуфигуры высотой около 17 см, изображающие Персефону, отличаются высокой степенью сохранности. Ранее только одна такая находка, разбитая на несколько частей, была обнаружена в некрополе Горгиппии в ходе раскопок 1954 года.

Теперь можно с полной уверенностью утверждать, что это изделия местных мастеров. Кроме того, был найден посвятительный рельеф, в центре которого изображена восседающая на троне со львенком на коленях богиня Кибела. Это лучший по качеству исполнения известняковый рельеф с подобным сюжетом из числа известных на территории Боспора.

По словам ученого, на месте раскопок останки античных построек были перекрыты культурным слоем периода русско-турецких войн конца XVIII — начала XIX века, когда Анапа, превращенная турками в мощную крепость, шесть раз подвергалась осаде. Окончательно она отошла к России только по Адрианопольскому миру 1829 года.

«Для периода нового времени сделаны интересные массовые находки — от турецких курительных трубок и кофейных чашечек до бутылок и дореволюционных флаконов для лекарств. Отдельный интерес представляет небольшая коллекция царских серебряных монет 1818−1913 годов, припрятанная в годы гражданской войны одним из обитателей усадьбы», — приводит пресс-служба слова Горончаровского. Находки, собранные экспедицией, сейчас готовятся к передаче в Анапский музей.

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