В Минздраве разъяснили информацию об ошибочных тестах на коронавирус

«Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить, что речь идет о стационарном звене — пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — говорится в комментарии Авдеева Минздраву, который поступил «Известиям».
По словам пульмонолога, для таких пациентов врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз «новая коронавирусная инфекция». При наличии выраженных симптомов, клинических проявлений этого заболевания результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов. Он отметил, что лечение назначает врач «по совокупности клинических данных».
По его словам, используемые на сегодняшний день в России системы для ПЦР-тестирования на эту инфекцию зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам.
ПЦР-диагностика COVID-19 является «золотым стандартом» в большинстве стран мира, поскольку позволяет при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки, рассказал эксперт.
Выступая на открытом медицинском консилиуме ранее в четверг, Авдеев заявил, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус примерно в 30−40% могут показать ложноотрицательный результат из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания.
Ранее, 3 ноября, руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн назвала тестирование лучшим способом диагностики на наличие COVID-19.