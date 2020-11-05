Проценко назвал возможный срок начала третьей волны коронавируса

«К марту месяцу к новому сезону гриппа можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина», — сказал Проценко в интервью, показанном в документальном сериале RT «Эпидемия с Антоном Красовским» на YouTube-странице телеканала.
По словам врача, для изучения вакцины потребуется 3−4 месяца.
Из третьей волны коронавируса, как добавил он, можно будет выйти к началу лета. «Но это очень грубые подсчеты», — подчеркнул специалист.
Ранее в четверг Проценко сообщил, что больница в Коммунарке полностью заполнена инфицированными коронавирусом.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице растет, расслабляться нельзя. По его словам, в начале ноября ситуация с коронавирусом в городе опять начала обостряться.
В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая COVID-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Московской области (588).