Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
19:46 (мск), источник: Известия

Проценко назвал возможный срок начала третьей волны коронавируса

Третью волну коронавируса можно ожидать весной 2021 года. Такой прогноз представил главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 5 ноября.

COVID-19: Новые случаи
США
19:59 (мск)Путин наградил Скворцову орденом Пирогова
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«К марту месяцу к новому сезону гриппа можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина», — сказал Проценко в интервью, показанном в документальном сериале RT «Эпидемия с Антоном Красовским» на YouTube-странице телеканала.

По словам врача, для изучения вакцины потребуется 3−4 месяца.
Читайте также
В Минздраве разъяснили информацию об ошибочных тестах на коронавирус

Из третьей волны коронавируса, как добавил он, можно будет выйти к началу лета. «Но это очень грубые подсчеты», — подчеркнул специалист.

Ранее в четверг Проценко сообщил, что больница в Коммунарке полностью заполнена инфицированными коронавирусом.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных с COVID-19 пациентов в столице растет, расслабляться нельзя. По его словам, в начале ноября ситуация с коронавирусом в городе опять начала обостряться.

В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая COVID-19. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Московской области (588).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Не выходи из Питера: юбилей Бродского отмечают выставкой на свежем воздухе
Время на продленке: в каких регионах устроили дополнительные школьные каникулы
Выборы в США: победитель еще не определен, страна ждет протестов
Экс-футболисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы
Лукашенко запретил белорусским врачам возвращаться из Польши
ЦБ заявил о росте незаконного обнала через исполнительные листы
Названы лучшие фотографии на тему борьбы с насилием
Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь