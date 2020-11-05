ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни (8 и 9 мая — Ред.) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны».
Ранее, 9 мая, в интервью «Известиям» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы над нацизмом, никогда не должны быть забыты.
По его словам, Вторая мировая война была «временем невероятных зверств и потери человечности». Она нанесла тяжелый урон многим странам, включая республики бывшего СССР, в которых было наибольшее число жертв.
«Это так или иначе коснулось почти каждой семьи», — сказал генсек ООН.