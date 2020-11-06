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02:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Италии снова поплохело

Страна уходит в локдаун регион за регионом.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

Вслед за Францией, Германией, Великобританией и Бельгией карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ужесточает Италия, этой весной ставшая одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С четверга в республике действует режим ЧП, а с пятницы в ряде регионов страны вводится новый локдаун. Впрочем, распространить его на всю территорию страны власти вряд ли решатся. С подробностями из Рима — корреспондент «Ъ» Елена Пушкарская.

На этой неделе регионам Италии присвоены цветовые обозначения: от красного, если эпидемиологическая ситуация признана критической, до зеленого — если распространение коронавируса удается держать под контролем. Страна окрасилась в красный, оранжевый и желтый цвета.

У нас нет областей в зеленой зоне, пандемия продолжается, и ни один регион не может избежать ограничительных мер.
Джузеппе Конте
премьер-министр Италии

Цвет зоны раз в две недели может пересматривать Минздрав, ориентируясь на многие параметры, включая число новых случаев и заполненность больниц.

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В относительно благополучной желтой зоне с четверга действует режим ЧП, как и по всей республике: приостановлена работа галерей и музеев, по выходным закрываются торговые центры, транспорт должен быть заполнен не более чем наполовину, а для жителей вводится комендантский час с 22:00 до 5:00. Школьники старших и средних классов учатся дистанционно.

В желтой зоне пока остается Рим, хотя в четверг о своей болезни объявила даже мэр Рима Вирджиния Раджи. Накануне введения режима ЧП корреспондент «Ъ» на прощанье проехала по Вечному городу. Порадовало метро, в вагоне которого не было ни одного пассажира без маски — и у всех она закрывала, как положено, рот и нос. По-хорошему удивили школьники, гурьбой, но поголовно в масках выбежавшие из школы. Скорее огорчил, чем обрадовал полупустой центр с бутиками без покупателей. И больше рассмешило, чем озадачило хитроумие менеджеров ресторана в одном известном отеле, где в обход предписаний можно было поужинать, не будучи постояльцем: достаточно было лишь зарегистрироваться таковыми. По крайней мере, стало понятно, почему без комендантского часа по всей Италии было просто не обойтись.

В красных зонах с пятницы вводится новый локдаун: запрещена коммерческая и производственная активность, закрываются бары и рестораны. Въезд в красную зону из других регионов страны без уважительной причины запрещен, как запрещено и свободное передвижение внутри нее.

Открытыми остаются продовольственные магазины, аптеки и газетные киоски. Исключение сделано и для парикмахерских, закрытие которых вызвало страдания и раздражение прошедшей весной.

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Подобные жесткие ограничения вводятся в Ломбардии, Пьемонте, Валле-д’Аосте и Калабрии. В оранжевой зоне режим немного мягче, но уже закрыты бары и рестораны и ограничен выезд в другие города и зоны.

Как следует из декрета премьер-министра, промышленные и иные жизненно важные предприятия продолжат свою работу по всей Италии, а начальная школа — и это особо подчеркнул премьер Джузеппе Конте на состоявшейся поздно вечером во вторник пресс-конференции — останется открытой даже в красных зонах. Сам его декрет был подписан и вступил в силу на сутки позже, чем ожидалось: правительство продолжало переговоры с руководителями регионов, не согласных с предложенным разграничением страны на эпидемиологические зоны.

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Дело дошло до того, что президенту Серджо Маттарелле пришлось призвать упрямых руководителей регионов «проявить единство». И хотя уговорить их так и не удалось, время поджимало, и в ночь на среду премьер Конте подписал-таки постановление о режиме ЧП.

Нового ограничительного декрета, четвертого по счету за последние двадцать дней, Италия ждала с замиранием сердца. Карантинные меры были введены уже 26 октября: закрыты театры, кино и прочие увеселительные и спортивные заведения; рестораны и бары могли принимать посетителей лишь до шести часов вечера, а старшеклассники частично перешли на дистанционный режим. «Неужели опять нас закроют по домам, как в марте?» — было самой распространенной темой разговоров последних дней. В пользу такой безрадостной перспективы говорили цифры.

На этой неделе число новых заражений в сутки превысило 30 тыс., а во вторник число умерших больных с коронавирусом впервые превысило майские показатели: скончалось 353 человека. В реанимациях находятся более 2 тыс. человек.

Неудивительно, что медики подталкивали правительство к новым ограничениям.

Как заявил «Ъ» председатель Верховного санитарного совета при правительстве Италии, знаменитый врач Франко Локателли, в весенний карантин дававший ежедневные пресс-конференции об эпидемиологической ситуации в стране, 30% мест в реанимациях уже занято, и это заставляет медучреждения страны работать на пределе возможностей.

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Всю неделю по телевидению из больниц транслируют репортажи, из которых следует, что еще немного, и итальянскую систему здравоохранения ждет коллапс.

При этом очевидно, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах страны может отличаться. Ломбардия и Пьемонт, как и весной, бьют антирекорды как по распространению инфекции, так и по смертности от нее. Только в среду в Ломбардии было 7 тыс. новых инфицированных. Губернатор области Аттилио Фонтана соглашался, что в области пора вводить локдаун, но настаивал, что вместе с Ломбардией должна закрыться и вся Италия. Избирательный же локдаун он назвал «пощечиной жителям». Такую же позицию занял губернатор Кампании Винченцо Ди Лука, чья область после Ломбардии и Пьемонта находится на третьем месте по приросту новых случаев заболевания и заполнению больниц.

Разработанный в преддверии второй волны правительственной план действий исключал повторение мартовского сценария и введение локдауна на всей территории республики.

Как уверял «Ъ» замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери, «в худшем случае план предполагает лишь хирургические, частичные закрытия отдельных зон».

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Эта позиция понятна: многие эксперты уверены, что Италия ни экономически, ни психологически не перенесет второго закрытия. Это подтверждают и продолжавшиеся всю прошлую неделю в Риме, Милане, Турине, Флоренции и других городах манифестации против уже принятых в отношении бизнеса ограничений. Несмотря на запрет на увольнения и компенсации компаниям и вынужденно отстраненным от работы сотрудникам, население недовольно — и хотя медицина и вопросы здравоохранения находятся в Италии в компетенции региональных властей, губернаторы не желали принимать непопулярные решения. В условиях критики из регионов, со стороны оппозиции и даже из ряда проправительственных структур премьер Джузеппе Конте вряд ли решится на новый общенациональный локдаун. Хотя формально действующий в стране режим ЧП и дает ему такое право.

Елена Пушкарская

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