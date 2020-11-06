Венгрия намерена ввозить российскую вакцину от COVID-19 с декабря

Сийярто сказал, что обсудил поставки вакцины с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. По его словам, Будапешт увеличит импорт российских вакцин с конца января, после чего сможет перевести производство в стране с вакцины от гриппа на российскую вакцину COVID-19.
В октябре премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ведет переговоры о покупке вакцины от коронавируса с Россией и Китаем. Тогда он заявлял, что первые партии вакцины от коронавируса страна должна получить в декабре 2020 года или январе 2021 года. Еврокомиссия пригрозила, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без согласования с ЕС, будут приняты меры.
На текущий момент в России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Кроме того, 3 ноября была подана заявка на регистрацию новой вакцины «Конвидеция» для профилактики COVID-19.