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01:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Венгрия намерена ввозить российскую вакцину от COVID-19 с декабря

Венгрия начнет импорт небольших партий вакцины против COVID-19 российского производства в декабре, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в видеообращении на Facebook. Он отметил, что партии будут предназначаться для финального тестирования и лицензирования.

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Источник: РИА "Новости"

Сийярто сказал, что обсудил поставки вакцины с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. По его словам, Будапешт увеличит импорт российских вакцин с конца января, после чего сможет перевести производство в стране с вакцины от гриппа на российскую вакцину COVID-19.

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В октябре премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ведет переговоры о покупке вакцины от коронавируса с Россией и Китаем. Тогда он заявлял, что первые партии вакцины от коронавируса страна должна получить в декабре 2020 года или январе 2021 года. Еврокомиссия пригрозила, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без согласования с ЕС, будут приняты меры.

На текущий момент в России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Кроме того, 3 ноября была подана заявка на регистрацию новой вакцины «Конвидеция» для профилактики COVID-19.

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